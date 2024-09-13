應對全球碳減排 台北永續城市論壇松山文創園區登場

《2024台北永續城市論壇暨淨零城事展》今於松山文創園區盛大開幕。（台北市產業發展局提供）

2024/09/13 22:24

〔記者楊心慧／台北報導〕《2024台北永續城市論壇暨淨零城事展》今天於松山文創園區開幕，今年主題強調「GO Action!」，台北市產業發展局邀請20位國內永續領域專家，帶來15場永續演講及4場焦點對談，深入探討如何應對全球碳減排趨勢，會場同步辦理「淨零城事展」，匯聚超過25家永續企業或新創公司，展示永續浪潮中激發的創新成果。

產業發展局副局長王三中開幕致詞時表示：「北市設定2030年減碳40%、2040年減碳65%、2050年達到淨零排放的積極目標，並公布2050淨零排放路徑，依北市排碳結構，將推動住商、運輸、廢棄物三大部門深度減碳，加上保護及提升碳匯，由公部門示範推動，再推廣至私部門。

請繼續往下閱讀...

王三中指出，市府將積極推動綠色產業發展、推廣低碳生活方式、強化國際減碳合作，展現2050年淨零轉型的決心，為加速達成2050淨零，以「降溫城市」、「綠運城市」、「韌性城市」、「淨零新生活」，作為2030年淨零轉型四大戰略」。

論壇首日關注焦點「國際碳趨勢 驅動零碳臺北的關鍵視野」，由勤業眾信風險諮詢服務副總經理陸孝立主持焦點對談，重量級講者邀請到KANTAR凱度洞察台灣董事總經理王曉娟、法商施耐德電機台灣區總經理郭念慈、國泰世華銀行風控長張發祥，探討碳交易時代下的挑戰與機遇，為產業與城市轉型提供關鍵啟示。

第二場「關於減碳的綠色城事」，由中鼎集團永續長何麗嫺、聯華林德氣體大宗氣體及清淨能源副總經理沈欣儒、鼎漢國際工程顧問總經理李宗益、台塑新智能科技總經理劉慧啟等永續績效獲得肯定的標竿企業匯聚一堂，並由中華民國企業永續發協會秘書長莫冬立引言主持，聚焦於綠色工程、潔淨能源、能源管理、智慧城市等領域，為城市達成淨零目標提供新思路。

《2024台北永續城市論壇暨淨零城事展》同步策展四大主題：永續企業主題展區、永續x創新力、低碳x新能源、循環x零廢棄，超過25家永續品牌、創新產品與服務，讓市民現場體驗到科技創新、能源轉型、綠色消費的最新趨勢。

台北市產發局指出，明（14日）有2場論壇與焦點對談，探討「循環經濟產業創新」與「綠色淨零生活實踐」，完成現場任務並填寫線上問卷的民眾，有機會獲得限量的永續好康禮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法