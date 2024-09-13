41歲更生人學烘焙 盼將姑姑餐廳「開回來」

台灣更生保護會台南分會及高雄分會技能訓練課程展現成果。（記者劉婉君攝）

2024/09/13 22:23

〔記者劉婉君／台南報導〕41歲的黃修政，年少時曾因誤交損友而吸毒，嚐試多種方法戒毒後，近年在信仰的力量支持下，重拾人生，並參加台灣更生保護會台南分會的技能訓練課程，除了計畫報告神學院，希望成為傳道人幫助其他迷途的人，也期盼精進廚藝，日後要把姑姑、姑丈的餐廳「開回來」。

台灣更生保護會台南分會及高雄分會，分別自2007年、2010年開始規劃技能訓練課程，從監所延伸到安置處所，再推廣至社區，目前也與亞洲高級餐旅職業學校合作，開辦即學即用型的餐飲課程，另外也有美食小吃、麵點烘焙及咖啡師技訓等，並鼓勵更生人取得證照，近3年考取證照比例達到8成以上，離所後從事相關工作的比例也有6成左右。

請繼續往下閱讀...

指導中餐證照班的外燴總舖師陳炳森，今（13）日帶領學員展現成果。陳炳森說，年輕時也曾因為毒品接受50多天的勒戒，經歷過勒戒的日子之後，他痛改前非，參加更生保護會台南分會的中餐證照班培訓，並在考取丙級證照後，自行創業，同時繼續考取乙級證照及參加國際比賽，曾獲得金牌獎，目前也協助培訓更生人習得一技之長，也籌辦第2專長發展協會，促進與其他縣市的交流。

黃修政即是陳炳森指導的學員之一，他說，以前曾多次想戒毒，但因毒癮發作時頭會劇痛，試過很多方法都沒有顯著效果，長期下來，不只常會胡思亂想，也會幻聽，直到2年多前參加基督教晨曦會，在信仰中找到重新站起來的力量，也擺脫毒品。

黃修政說，姑姑和姑丈以前曾經營餐廳，生意非常好，後來遇到經濟不景氣而倒閉，他希望考取丙級證照後，日後可以開店，重現餐廳的拿手菜色。

而信仰的力量也是幫助黃修政可以重捨人生的重要關鍵，他目前也正在準備神學院的考試，他說，想要成為一名傳道人，幫助其他人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法