為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中壢青埔一街出現「泥漿」自來水 連4天黃濁居民凍未條

中壢區青埔里高鐵站前西路2段住戶，10日晚間發現出水黃濁。（鄭麗禎提供）

中壢區青埔里高鐵站前西路2段住戶，10日晚間發現出水黃濁。（鄭麗禎提供）

2024/09/13 21:53

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區青埔一街一帶住戶，連4天自來水出現黃濁、鐵鏽味，台灣自來水公司利用街道消防栓大量排水，將濁水排出，不過住戶反映自來水依舊黃濁，台水第二區管理處表示，已在地勢低點加設手動排水開關，用水黃濁狀況今天應能解決。

中壢區青埔里4鄰鄰長鄭麗禎住高鐵站前西路2段上，她說這週二晚上10點多家人洗衣服時，發現水黃黃濁濁，像土石流一樣，當晚開始借住朋友家洗澡，鄰上的青埔一街，起碼20戶受影響，週三早上通報自來水公司，自來水派員打開消防栓開關，流掉髒水，週四請人清水塔，水質像油汙一樣，自來水公司拿水回去化驗，今天告知含鐵成分。

鄭麗禎無奈表示，這幾天沒辦法煮飯，都外面買礦泉水回來喝、刷牙洗臉，小孩衣服、奶瓶都沒得洗，要去朋友家洗澡，有的住戶便直接回親戚家。

台水公司第二區管理處副處長吳文忠表示，有關中壢青埔一街用戶反映水濁狀況，總計進線21件，影響青埔一街、二街、四街、五街、六街、九街及高鐵站前西路等，影響總表及獨立戶計30餘只。中壢服務所週三派員進行區域排水至下午五點許，並會同水質課檢驗水質，符合飲用水質標準後才離開。

吳文忠說，今早尚有6用戶進線反映，中壢服務所派員針對零星水質案件各戶現勘了解、處理，中壢服務所已選定該區域地勢低點加設手動排水開關，日後可加速該區域排水，穩定用戶用水，「今日應能解決用水黃濁狀況」，至於化驗有鐵成分，自來水出廠不會有鐵成分，將再調查。

市議員彭俊豪表示，接獲民眾陳情已4天無生活用水可使用，主管機關經發局應要求台水公司加快處理流程，盡快找出問題癥結，擬定改善計畫，確定改善完成時間，讓民眾有心理準備，並看短期是否需要提供水車，方便民眾取水。

台灣自來水公司人員打開消防栓開關洩水，將濁水排出。（彭俊豪提供）

台灣自來水公司人員打開消防栓開關洩水，將濁水排出。（彭俊豪提供）

右邊水桶為高鐵站前西路2段住戶，13日下午四點出水狀況。（鄭麗禎提供）

右邊水桶為高鐵站前西路2段住戶，13日下午四點出水狀況。（鄭麗禎提供）

青埔一街住戶13日早上出水狀況。（鄭麗禎提供）

青埔一街住戶13日早上出水狀況。（鄭麗禎提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
快儲水！高雄三民等5區9/5凌晨起停水 影響36萬戶
2024/09/04 19:04

快儲水！高雄三民等5區9/5凌晨起停水 影響36萬戶
自來水濁飆3萬9千度如「咖啡」北水副處長：30年首見
2015/08/10 13:19

自來水濁飆3萬9千度如「咖啡」北水副處長：30年首見
impression

25～45坪微型商辦改變置產思維 當企業的房東 ETF法則穩定現金流
中市大甲大安自來水延管工程 將有1800戶居民受惠
2024/09/12 13:50

中市大甲大安自來水延管工程 將有1800戶居民受惠
高雄鳳山自來水黃濁 台水：水壓擾動管壁所致
2015/10/27 22:26

高雄鳳山自來水黃濁 台水：水壓擾動管壁所致
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播