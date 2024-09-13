中壢青埔一街出現「泥漿」自來水 連4天黃濁居民凍未條

中壢區青埔里高鐵站前西路2段住戶，10日晚間發現出水黃濁。（鄭麗禎提供）

2024/09/13 21:53

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區青埔一街一帶住戶，連4天自來水出現黃濁、鐵鏽味，台灣自來水公司利用街道消防栓大量排水，將濁水排出，不過住戶反映自來水依舊黃濁，台水第二區管理處表示，已在地勢低點加設手動排水開關，用水黃濁狀況今天應能解決。

中壢區青埔里4鄰鄰長鄭麗禎住高鐵站前西路2段上，她說這週二晚上10點多家人洗衣服時，發現水黃黃濁濁，像土石流一樣，當晚開始借住朋友家洗澡，鄰上的青埔一街，起碼20戶受影響，週三早上通報自來水公司，自來水派員打開消防栓開關，流掉髒水，週四請人清水塔，水質像油汙一樣，自來水公司拿水回去化驗，今天告知含鐵成分。

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鄭麗禎無奈表示，這幾天沒辦法煮飯，都外面買礦泉水回來喝、刷牙洗臉，小孩衣服、奶瓶都沒得洗，要去朋友家洗澡，有的住戶便直接回親戚家。

台水公司第二區管理處副處長吳文忠表示，有關中壢青埔一街用戶反映水濁狀況，總計進線21件，影響青埔一街、二街、四街、五街、六街、九街及高鐵站前西路等，影響總表及獨立戶計30餘只。中壢服務所週三派員進行區域排水至下午五點許，並會同水質課檢驗水質，符合飲用水質標準後才離開。

吳文忠說，今早尚有6用戶進線反映，中壢服務所派員針對零星水質案件各戶現勘了解、處理，中壢服務所已選定該區域地勢低點加設手動排水開關，日後可加速該區域排水，穩定用戶用水，「今日應能解決用水黃濁狀況」，至於化驗有鐵成分，自來水出廠不會有鐵成分，將再調查。

市議員彭俊豪表示，接獲民眾陳情已4天無生活用水可使用，主管機關經發局應要求台水公司加快處理流程，盡快找出問題癥結，擬定改善計畫，確定改善完成時間，讓民眾有心理準備，並看短期是否需要提供水車，方便民眾取水。

台灣自來水公司人員打開消防栓開關洩水，將濁水排出。（彭俊豪提供）

右邊水桶為高鐵站前西路2段住戶，13日下午四點出水狀況。（鄭麗禎提供）

青埔一街住戶13日早上出水狀況。（鄭麗禎提供）

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