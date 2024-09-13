台東藍海生活節開唱+百米水舞 周蕙「約定」讓2千人如癡如醉

歌手周蕙為今年「藍海生活節」開幕，帶來輕鬆曲風。（記者劉人瑋攝）

2024/09/13 22:10

〔記者劉人瑋／台東報導〕為期31天的「藍海生活節」今晚在台東市活水湖邊展開，歌手周蕙開場，帶來輕鬆歌曲，配合背後水舞演出，在場超過2千名遊客跟著哼唱，成名曲「約定」更是讓全場如癡如醉。

縣府說，水舞展演呈現100米長壯麗水舞，搭配動感音樂節奏及炫彩雷射，營造全新的視覺與感官饗宴。活動以「台東藍」、「慢生活」為主題，融合水舞展演、湖面音樂、以及多元的水域遊憩體驗，為遊客打造與眾不同的台東生活體驗。

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一系列活動請來歌手，有周蕙、游鴻明及紫月光等，歌迷年齡涵蓋五、六年級到八、九年級生，今晚開場的是周蕙，縱使翻唱張學友歌曲「一路上有你」曲調卻是Bossa nova，輕鬆節奏襯托活動舒緩、慢生活主軸，許多觀眾不禁跟著搖擺身體、腳踩節奏，成名曲「約定」更讓全場靜聽、心馳神往。

縣府交通及觀光發展處說，今晚約吸引2千多人到場，車輛不僅排滿湖後方堤防，甚至排到中華大橋下，顯見優美水舞與輕鬆音樂十分受到歡迎。警方則呼籲，汽機車由中華大橋北向車道南端涵洞路口入場，散場時由台東大堤往中華大橋橋下離場，自小客車停車區規劃在大堤南側（靠活水湖側），機車停車區規劃在台東大堤北側（靠卑南溪側），屆時請與會民眾依照工作人員及警方的引導到指定區域停放，維持交通順暢。

歌手周蕙為今年「藍海生活節」開幕，帶來輕鬆曲風。（記者劉人瑋攝）

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