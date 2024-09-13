國慶煙火搶先看！ 試放逾1200發 璀璨奪目點亮雲林夜空

2024雙十煙火在雲林試放。（記者廖耀東攝）

2024/09/13 20:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕首次移師雲林施放2024雙十國慶煙火今（13日）晚上8點試放1200多發，全程約3分鐘，吸引鄰近縣市民眾到虎尾高鐵特定區搶先目睹，璀璨花火照亮雲林夜空，現場民眾直呼精彩、意猶未盡。

今天試放煙火有4吋的1200多發，有單發、雙發等各式組合的火樣，8點第一發施放，臨場聽覺、視覺震撼，現場所有人不約而同「哇！哇！」驚呼，煙火照亮雲林夜空，璀璨奪目。

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來自嘉義的徐小姐與友人從嘉義民雄騎40分鐘專程來看試放，她說，很喜歡煙火的美麗，尤其煙火空中綻放給人幸福的感覺。

雲林縣長張麗善表示，今天只有施放3分鐘大家看不過癮，10月10日當天有41分鐘約3萬發，且是6吋、8吋的煙火更有看頭，當天還有精彩晚會表演，歡迎全國民眾雙十節來雲林看煙火。

雲林縣府民政處表示，試放目的是為確認10月10日施放最佳觀賞點，並進行相關道路、交通管制動線等，今天也派員到先前建議的11處觀賞點拍照及攝影，包括新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路-堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村。

民政處說，除虎尾周邊11處，也派人到華山、劍湖山等地觀測，尋找更多最佳觀賞點。雲林縣警察局也派出5、600警力在周邊現勘交通管制及動線，確保雙十節施放當天交通順暢。

高鐵雲林站表示，今天煙火試放及雙十節當天都會視旅客進出站、購票情況，啟動人潮管制，包括增派人力引導分流、機動增開列車疏運等。

煙火施放在虎尾農博公園，至於高鐵雲林站月台是否會開放觀賞，高鐵雲林站強調，考量月台安全，當天會派員加強勸導旅客不要在月台滯留。

2024雙十煙火在雲林試放。（記者廖耀東攝）

2024雙十煙火在雲林試放。（記者廖耀東攝）

雙十煙火在雲林試放，雲林縣府派專業攝影在各角落取景。（雲林縣府提供）

2024雙十煙火在雲林試放，吸引許多民眾到場搶先看。（記者黃淑莉攝）

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