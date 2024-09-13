高雄山茶評鑑「臺灣橙茶」也納入 獲獎好茶前進茶葉博覽會

高雄山茶參賽佳茗。（高雄市農業局提供）

2024/09/13 19:49

〔記者蔡清華／高雄報導〕第三屆高雄山茶評鑑在六龜區登場，首次舉辦「臺灣橙茶」評鑑，以「茶香幽思」為主題，象徵茶香不僅停留於味覺，還能帶來心靈的寧靜與思緒的悠然融合。

農業局說，這次評鑑除了涵蓋高雄山區傳統的青茶與紅茶，更首次將「臺灣橙茶」納入。高雄六龜茶農依循茶改場臺灣橙茶製程工藝，獨特製法包括萎凋、輕度炒菁、輕度揉捻、陰乾及乾燥等過程，比一般的白茶更有甜香，充分展現了高雄山茶在創新與風味的卓越表現，為台灣茶文化注入新的活力。

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農業局長張清榮說，這次高雄山茶評鑑，則希望藉由評鑑提高茶葉品質標準，使獲得獎項的茶葉在市場上更具競爭力，經統計參與的青茶有12支、紅茶16支及臺灣橙茶12支，有逐年增加的趨勢。

臺灣橙茶、青茶及紅茶「最佳製茶技術」獎項，分別由新發社區發展協會、哈娜谷原生野山茶工坊及順發茶園脫穎而出，獲得殊榮，而其他茶廠（農）也獲得最佳水色、香氣、滋味等相關獎項，代表整體茶葉品質方面都取得評鑑委員的肯定。

獲獎的好茶可以在11月15日到18日到台北南港展覽館舉辦的「2024臺灣國際茶葉博覽會」品茗購買，另外，本次評鑑結果於12月中旬在六龜舉辦頒獎典禮。

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