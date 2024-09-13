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「剴剴案」後兒福聯盟改隸衛福部 綠委盼主管機關有效管理

民進黨立委林月琴及郭昱晴今（13）日接連發文指出，兒福聯盟已成功改隸衛福部管轄，希望能讓主管機關更有效管理、監督機構，不再讓憾事發生。（郭昱晴辦公室提供）

民進黨立委林月琴及郭昱晴今（13）日接連發文指出，兒福聯盟已成功改隸衛福部管轄，希望能讓主管機關更有效管理、監督機構，不再讓憾事發生。（郭昱晴辦公室提供）

2024/09/13 19:02

〔記者李文馨／台北報導〕保母虐嬰剴剴案引發各界關注，不過因負責收出養兒童的「兒福聯盟」隸屬教育部管轄，引發主管機關對出養業務不了解的爭議。對此，民進黨立委林月琴及郭昱晴今（13）日接連發文指出，兒福聯盟已成功改隸衛福部管轄，希望能讓主管機關更有效管理、監督機構，不再讓憾事發生。

林月琴說，她一直密切關注剴剴案的收出養管理相關修法及流程進度，在今年3月28日的質詢中，她發現兒福聯盟的主管機關隸屬於教育部，但教育部對收出養業務了解不足，無法有效管理兒盟的社會福利工作。

林月琴指出，她與立委郭昱晴在5月13日的協調會中，要求將兒福聯盟改隸至衛生福利部管理。她說，兒福聯盟員工中有4分之3是社工，業務涵蓋收出養、弱勢家庭服務、親子館等，這些工作主要屬於社會福利範疇。因此，她建議並要求將兒福聯盟的主管機關改隸為衛生福利部，以便更好地監管及支持兒盟的社會福利工作。

林月琴也說，她13日收到衛福部的公文，內容指兒福聯盟已於9月3日正式改隸至衛生福利部管轄，名稱由原本的「財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會」刪除「文教」，改為「財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會」。她說，希望這一變更，能更有效地避免主管機關無法掌握團體業務運作與經費用途的問題。

郭昱晴發文指出，兒福聯盟的全名是「兒童福利聯盟文教基金會」，原先是隸屬於教育部，但他目前有475名全職工作同仁，社工業務同仁超過330位，佔比超過7成，而社工工作應屬於衛福部管轄範圍。

郭昱晴說，5月13日她和林月琴在協調會要求兒福聯盟應改隸衛福部，才能有力監督兒福聯盟的人員及收出養相關工作內容，終於在9月3日完成改隸，更名為「兒童福利聯盟基金會」；希望改隸完成後能讓主管機關更有效的管理並監督機構，不讓憾事再發生，她也會在新的會期中，就相關議題持續努力。

民進黨立委林月琴及郭昱晴今（13）日接連發文指出，兒福聯盟已成功改隸衛福部管轄，希望能讓主管機關更有效管理、監督機構，不再讓憾事發生。（郭昱晴辦公室提供）

民進黨立委林月琴及郭昱晴今（13）日接連發文指出，兒福聯盟已成功改隸衛福部管轄，希望能讓主管機關更有效管理、監督機構，不再讓憾事發生。（郭昱晴辦公室提供）

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