捷運打翻飲料竟落跑！清潔阿伯跪地苦擦照曝光 網怒：該開罰

網友目睹有乘客打翻飲料未處理，反而直接落跑。示意圖。（資料照）

2024/09/13 19:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣捷運方便又快速，緊連各大商圈，加上禁止飲食，環境比起世界各國地鐵乾淨整潔許多。有網友指出，目睹乘客在車廂不慎打翻飲料，當下卻沒有清理，反倒裝沒事離開現場，留給年長的清潔人員清理，照片曝光，許多網友紛紛撻伐，「真的不要臉」。

網友近日在社群平台Threads發文說，搭捷運時目睹一名乘客在車廂內打翻飲料，但他竟不清理，反而落跑，丟給年邁的清潔人員跪在地上用衛生紙擦拭。原PO痛批，「捷運上打翻飲料沒關係，反正不是你自己擦，跪在地上幫你擦飲料的永遠是別人，大家帶手搖飲上捷運真的要三思」。

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貼文曝光，網友紛紛譴責這種「不負責任」的行為，「清潔人員年紀這麼大，看到這張照片真的很難過」、「不知道如何處理可以按鈴請站務員協助，而不是裝沒事」、「自己的錯誤自己承擔，怎麼會有人用髒公共區域，還轉頭就走？簡直太扯」、「我覺得如果不知道可以按鈴請站務人員協助沒關係，但如果是坐著沒有要清理，只是等別人來收爛攤子的話，這個態度就不可取」。

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