台南7條活動斷層 國家防災日前夕校園模擬演練

國家防災日前夕、台南市在新化正新國小舉行學校地震避難疏散演練。（記者劉婉君攝）

2024/09/13 17:03

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市擁有7條活動斷層和1條中洲構造，因應921國家防災日，台南市今（13）日在新化區正新國小舉辦校園災害防救示範演練觀摩會，模擬實際災害情境，強化師生與救災救難單位在災害發生時的應變能力。

此次的演練模擬因梅山斷層錯動造成大規模地震，台南發生強度6強的地震，並影響中洲構造所處鄰近區域，消防局新化等消防分隊及特搜隊立即展開人員搜救，新化區公所也在學校風雨球場開設臨時緊急收容所，安置暫時無法返家的學生，各級學校防災教育業務承辦人員則在演練現場採走動式觀摩，學習災害避難要領。

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4月3日花蓮發生芮氏規模7.2的地震時，台南市震度4級，當時正值上課時間，各校師生迅速疏散到戶外避難，有學生在接受訪問時表示，平常就已演練過地震防災的步驟，因此地震發生時可立即反應，凸顯強化防災教育與演練的重要性。

教育局鄭新輝表示，校園防災演練的目的在透過模擬實際災害情境，讓學校能夠在災害發生時迅速啟動應變機制，採取有效的應急處置，包括「抗震三步驟」趴下、掩護、穩住，以及「不推、不跑、不語」的原則，以降低校園內的災損風險。此次並加入大量傷患處理與電梯受困等情境，讓整體演練更加真實。

消防局針對大量傷患也已建置救護E化管理系統，結合救護平板、大量傷病患檢傷環（拍拍尺）和QR碼，迅速建置傷患資料，並依檢傷後的分類，將傷患適當後送，展現處遇大量傷病患醫療之效能。

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