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三班護病比上路半年 護理團體政院前舉布條轟騙局

台灣護理產業工會13日於行政院外舉行「平均計算是騙局！還我真實護病比！」記者會，抗議「三班護病比」政策設計粗陋，工會成員以行動劇表達訴求。 （記者羅沛德攝）

台灣護理產業工會13日於行政院外舉行「平均計算是騙局！還我真實護病比！」記者會，抗議「三班護病比」政策設計粗陋，工會成員以行動劇表達訴求。 （記者羅沛德攝）

2024/09/13 16:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣護理產業工會等多個護理團體今天在行政院前，高舉「平均計算是騙局，還我真實護病比」的布條，抗議現行三班護病比制度，是把各病房護病比平均計算、刻意放水，讓過勞現況就地合法，他們強調若沒有勞安就沒有病安，高分貝向政府喊話應儘速讓護病比入法。

衛福部今年1月公布各層級醫院三班護病比標準，醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15，3月1日上路。

台灣護理產業工會理事長羅運生指出，醫院的運作是以「病房」為單位，「病房」是計算護病比的唯一合理單位，但衛福部現行三班護病比政策，是以「整間醫院」所有病房的護病比「平均」計算，再將「全月份」的護病比也做平均。

羅運生強調，不同科別的病房，每日的病人數量落差極大，衛福部取得的「平均」數字嚴重失真，與護理師臨床實際照顧病患的情況有巨大落差，醫院只要最後平均結果合乎規範，放任醫院只要平均值達標，就能領取「三班護病比達標獎勵」，衛福部形同放水。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，過去談醫療糾紛，只著重在醫師端，其實如果把護理人員單獨分開來看，數量位居司法訴訟案件的前3名，民事、刑事皆然，因為護理人員不僅要協助醫師執行醫療業務，也是各類醫事人員當中，人數最多的職業別。呼籲衛福部應加速三班護病比入法，不要再讓惡劣的職場環境，犧牲護理人員的未來。

護理團體提出四點訴求，分別為獨立計算「每一病房」三班護病比，各病房都合規，醫院才能領取三班護病比「達標」獎勵。建置「即時護病比通報系統」，由基層護理師反映臨床實況，由政府稽查。洗腎室、刀房、急診、加護病房等特殊單位，亦應盡速訂定護病比。三班護病比入法，強制實施、納入罰則。

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