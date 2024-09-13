09/13 各報重點新聞一覽

台北地檢署持續清查台北市前市長、民眾黨主席柯文哲一家的名下帳戶，11日指揮廉政署至第一銀行等銀行調閱保險箱、保險室租用紀錄，查扣上百萬元現金。（取自Google地圖）

2024/09/13 06:41

自由時報

檢追柯文哲一家不明資金 神秘保險箱 查扣上百萬現金

台北地檢署為清查京華城弊案行、收賄金流，持續清查台北市前市長、民眾黨主席柯文哲一家的名下帳戶，十一日指揮廉政署至第一銀行等銀行調閱保險箱、保險室租用紀錄，並查扣上百萬元現金。北檢昨表示，將查明是否有有心人士刻意洩漏片段偵查資訊，干擾偵查程序。

請繼續往下閱讀...

詳見檢追柯文哲一家不明資金 神秘保險箱 查扣上百萬現金。

政院拍板 違規裁罰放寬 菸酒稅法等 改採彈性裁量

行政院院會昨通過「土地稅法」、「使用牌照稅法」及「菸酒稅法」修正草案，將按「固定」比率及倍數裁罰規定，修正為按「彈性」比率及倍數，給予更多裁量空間。未來牌照稅相關違規，或尚未過戶就再行出售土地等處罰，若情節輕微，可望適用較低罰則；菸酒逃漏稅裁罰倍數將修正為三倍以下。

詳見政院拍板 違規裁罰放寬 菸酒稅法等 改採彈性裁量。

防中共對台動武 美海豹第6小隊密訓

英國金融時報十二日披露，美國海軍精銳部隊「海豹部隊第六小隊」（Seal Team 6）過去一年多以來，一直針對台海可能爆發衝突進行相關秘訓，凸顯美國在加強因應共軍犯台的準備之餘，也更加關注嚇阻對台動武。

詳見防中共對台動武 美海豹第6小隊密訓。

聯合報

顧問開嗆：經發會建言涉私利

行政院經濟發展委員會顧問會議上周閉幕，經發會顧問朱敬一、林明仁、陳東升與劉錦添昨發五提醒，質疑部分顧問建議有利益之私，特定企業要求減稅，若率爾當成政策大力推動，會嚴重扭曲，將會對經濟產生重大傷害。

詳見顧問開嗆：經發會建言涉私利。

京華城案 陳佩琪2保管箱被搜索

台北地檢署偵辦京華城容積案，為追查民眾黨主席柯文哲是否收受威京集團主席沈慶京賄賂，前天赴第一銀行旗下分行搜索柯妻子陳佩琪承租的兩個保管箱，在裡面發現一百萬元現金等物，近日將二度傳喚陳佩琪到案說明，屆時陳佩琪身分是否會從證人轉列被告？受到關注。

詳見京華城案 陳佩琪2保管箱被搜索。

中國時報

北檢再提訊彭振聲 傳林洲民作證

北地檢署偵辦京華城弊案，12日上午二度提訊前北市副市長彭振聲，並以證人傳喚前北市都發局長林洲民作證，釐清並鞏固彭與柯文哲涉嫌圖利威京集團的事證。據了解，林洲民證稱，他曾主動上簽呈並提醒柯文哲，若提高京華城容積率，市府恐須負起圖利的法律責任，證詞對彭、柯不利。彭振聲則仍否認圖利、收賄犯行，檢方訊問彭約2小時，還押看守所。

詳見北檢再提訊彭振聲 傳林洲民作證。

在宅急症照護 擴大試辦安寧病人

病床難求，健保署今年實施在宅急症照護試辦計畫，有9成病人免於再住院。健保署長石崇良12日宣布，將擴大試辦安寧病人，在宅就可處理因病引起的複雜併發症及疼痛等問題，粗估受惠約有2萬至3萬人，最快明年第1季上路。

詳見在宅急症照護 擴大試辦安寧病人。

行政院院會昨通過「土地稅法」、「使用牌照稅法」及「菸酒稅法」修正草案。（記者鍾麗華攝）

美國海軍公布的海豹部隊受訓的檔案照。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法