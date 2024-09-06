資訊奧賽我奪1銀3銅 自學生抱回銅牌

我國選手張秉中（左起）、曹允碩、趙翊佑、陳柏凱表現優異，奪下國際資訊奧林匹亞競賽1銀3銅佳績。（教育部提供）

2024/09/06 20:15

〔記者林曉雲／台北報導〕2024年第36屆國際資訊奧林匹亞競賽從埃及傳回捷報，在96個國家、353名參賽學生中，我國4名學生共拿下1銀、3銅佳績，其中拿下銅牌之一的得主是台南市自學生趙翊佑。

銀牌得主為建中學生陳柏凱（個人排名第36名）；3位銅牌獲獎者為台南市政府高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育學生趙翊佑（個人排名第92名）、國立科學工業園區實驗高級中學學生曹允碩（個人排名第100名）、建中學生張秉中（個人排名第110名），表現優異。

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陳柏凱曾拿下2021年第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽金牌，高一就取得資訊校隊資格，在許多解題網站上，解題排行榜前幾名都不難找到他的名字，能夠完成數千題練習，高二時曾獲選為國手，去年在匈牙利舉行的國際資訊奧林匹亞競賽中獲得銀牌，今年再拿下北市賽與全國賽第一名，順利再獲選為國手。

趙翊佑說，讀國三時在YouTube上看到有人分享競程比賽過程，才開始接觸這個領域，一開始透過Codeforces和網路資源學習基本的C++語法和演算法，愈練習愈覺得解題過程非常有趣，高二以自學身分進入TOI第一階段選訓營，但實力不足，沒進入第二階段選訓營，高三在全國賽拿到一等獎後，找回一些自信，憑著努力和運氣，加上高二時在選訓營的經驗，終於當上國手。老師肯定他很自律，從國三開始上網自學寫程式，自己嘗試解題，對寫程式有相當高的熱情。

曹允碩表示，他從小就對數學和電腦程式設計有興趣，小學時接觸到樂高機器人，是第一次接觸程式設計，奠定喜愛程式的基礎，他會買電腦叢書回家自學，學會Scratch、Arduino等程式語言，也得到許多樂趣，國中自學 C++、Python、Java 等更複雜的程式語言，進入竹科實中科學班，加入資訊研究社，開始參與許多資訊的測驗和競賽。

銅牌得主張秉中讀國中時向家教老師學習程式設計的基礎知識，初步了解基礎演算法及資料結構，高一年暑假參加讀書會接觸到競賽程式，感到十分有趣，因而在高中三年投入時間練習競賽程式，並深入學習演算法，在備考學測期間，每天過著早上寫一場學測模擬考，空檔及下午寫程式的充實生活，也在亞太資訊奧林匹亞獲得了銅牌。依教育部辦法，獲銀牌及銅牌獎者可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，並可獲10萬元及5萬元獎學金。

國際資訊奧林匹亞競賽從埃及傳回捷報，我奪1銀3銅佳績，選手張秉中（左起）、陳柏凱、趙翊佑、曹允碩表現優異。（教育部提供）

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