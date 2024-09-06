違規左轉、左轉車道直行 彰化市這2路口狂抓479件違規

彰化市中央路、崙平南路口，8個月來取締多達398件違規左轉。（記者湯世名攝）

2024/09/06 19:39

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市交通流量最大的中央路，每天上、下班時間都大塞車，不少開車族不耐久候，紛紛從中央路、崙平南路口違規左轉，或占用崙平北路左轉車道直行，交通隊統計1至8月這兩條路口共取締479件違規。

彰化市中央路從中山路起到中華西路口，長約1.5公里，由於中央路是用路人往來彰化市、鹿港、和美及國道1號彰化交流道必經道路，車流量相當大，每天上、下班時間總是大塞車。

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有用路人指出，中央路44巷、崙平南路、崙平北路等3處路口，經常有左轉車、直行車匯集，為塞車主因；崙平南路禁止左轉，平日卻常見車輛違規左轉，而崙平北路口汽車左轉車道，更因在紅燈時鮮少有車輛待轉，後方空著一大段路，中線車道的用路人不耐久候，紛紛占用左轉車道直行，險象環生。

交通隊統計，1至8月份，中央路、崙平南路口共取締398件違規左轉，中央路、崙平北路口則取締81件違規占用內側車道直行；都將依法開罰600至1800元罰鍰。

彰化市公所工務課長蔡佳松表示，他們已獲得中央補助4000萬元，將針對中央路進行大改造，包括在沿線道路兩側設置行人專用道，避免出現行人與車輛爭道的危險。中央路44巷、崙平南路、崙平北路等3處路口都將改為「偏心式左轉車道」，讓左轉車在待轉時，不會影響到後方直行車的通行，降低直行車誤入左轉車道的風險，維持交通順暢。

彰化市中央路、崙平北路口汽車左轉車道，有不少車輛占用左轉車道直行。 （記者湯世名攝）

彰化市中央路、崙平北路口汽車左轉車道，掛有禁止占用標誌牌。（記者湯世名攝）

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