日本貓迷聖物來了！沖繩「神貓圖」9/7起故宮南院展出

許多日本貓迷會到沖繩觀看「神貓圖」。（記者林宜樟攝）

2024/09/06 18:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣人喜愛到日本沖繩遊玩，佔沖繩觀光客數高達42%，國立故宮博物院南部院區明天起推出「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展，展出154組件珍貴文物，其中有日本國寶3件，還有1件沖繩縣指定文化財「神貓圖」，據說是日本貓迷到沖繩時必看的朝聖聖物，日方也歡迎台灣貓迷一起來欣賞。

故宮副院長余佩瑾、財團法人沖繩產業振興公社台北事務所所長上江洲辰德、日本沖繩縣立博物館‧美術館主任伊禮拓郎、那霸市歷史博物館主任學藝員鈴木悠、台灣大學歷史系教授許雅惠、台北藝術大學美術系副教授黃立芸及策展團隊今天揭開展覽序幕，帶領來賓先行參觀特展。

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余佩瑾表示，琉球王國有「萬國津梁」之稱，數百年來與中國、日本、朝鮮、台灣及東南亞等地互動往來，在東亞海洋貿易與文化交流上扮演重要角色。特展半數是精選故宮明清時期琉球相關文物，其中展件清代雍正的「泥金釉萬壽齊天高足蓋碗」，根據學者研究，當時雍正皇帝賜給琉球國王的禮物有一件與此展品器形、釉色及裝飾一致的「磁胎燒金琺瑯有靶蓋碗」，目前收藏在日本京都陽明文庫，可能是透過琉球國獻給薩摩島津家而取得。

余佩瑾說，此展向國內外12家重要公私單位借展，國外有沖繩縣立博物館‧美術館、沖繩那霸市歷史博物館、浦添市美術館、沖繩縣立埋藏文化財中心、那霸市立壺屋燒物博物館、東京國立博物館、九州國立博物館、法政大學沖繩文化研究所，國內有國家圖書館、台灣大學圖書館、中央研究院歷史語言研究所、私人收藏家等分別借出重要文物。

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3件日本國寶有來自那霸市歷史博物館的「三彩三耳壺」，內外面全部挂上釉藥，外面再加上白土重疊成條紋狀，從製有玉緣邊飾的壺口邊緣向壺身全體挂上綠、藍、褐色釉藥，形成條紋狀，工藝是融合中國的彩色技法而發展出的技術，另外2件則是象徵王權的「紅色地龍宝珠瑞雲文様紅型平絹袷衣裳」及「黄色地流水鍵菱繋文様絣紬衣裳」，將配合期限陸續展出。

展覽還有沖繩縣指定文化財6件、浦添市指定文化財5件，其中由琉球宮廷畫師吳師虔所繪製的「神貓圖」，筆致精妙、色彩淡雅，呈現神貓高深莫測的眼神，以及富含空氣、蓬鬆柔軟的身軀，是近代琉球繪畫的精品之作；鈴木悠說，許多日本貓迷會特地前來朝聖觀看「神貓圖」，這次來到故宮南院展出，歡迎台灣貓迷來欣賞。

故宮南院副處長兼策展人鄭永昌表示，展覽共分三個單元，第一單元「地理與民風」藉由15至19世紀的手繪琉球地圖，呈現琉球王國統治的地理形勢；第二單元「海上琉球與東亞世界」分3個子題分別論述琉球王國與明清中國、日本江戶幕府、以及與臺灣之間的緊密關係；最後單元「物的流通與藝術傳播」則展示琉球王國積極對外交流、廣納的外向國策所締造的藝文氣息，以及同時受漢文化與和文化的影響所顯現的生活面貌、工藝與書畫創作。

「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展至12月1日，10月4日至5日舉辦琉球特展國際論壇，「故宮亞洲藝術節—日本沖繩月」將於10月5日下午展開、10月12日有沖繩主題大型變裝派對，展覽、論壇及活動資訊請上故宮南院官網或臉書粉絲頁查詢。

「萬國津梁：東亞海上的琉球」特展今天開展。（記者林宜樟攝）

來賓觀看沖繩縣指定文化財「神貓圖」。（記者林宜樟攝）

日本國寶「紅地龍寶珠瑞雲紋紅型平絹袷衣」。（故宮南院提供）

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