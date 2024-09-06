國家級濕地台南新營天鵝湖 投入4200萬復育生態環境

新營區埤寮里天鵝湖俗稱埤寮埤，水源來自嘉南大圳新營分線放水灌溉農田的回歸水。（記者楊金城攝）

2024/09/06 18:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區埤寮里天鵝湖親水公園屬國家級重要濕地，兼具蓄水灌溉及親水休憩功能，台南市水利局爭取水利署補助，將以4200萬元設置水質改善設施，營造濕地保育環境，並設置環境教育中心，將在明年施工。

水利局指出，天鵝湖水環境改善工程計畫提報內政部國家公園署辦理濕地審議作業中，營造工程部分大致獲同意，施工衝擊和生態保育有待補件說明，預計年底通過濕地審議，明年發包施工。

請繼續往下閱讀...

天鵝湖俗稱「埤寮埤」，水源來自嘉南大圳新營分線放水灌溉農田的回歸水，匯集到天鵝湖後再供灌下游178公頃農田，水域由農田水利署嘉南管理處管理，鳥類生態常見鷺科跟雁鴨科，魚類多為吳郭魚、泰國鱧，親水公園已開發20年，有入口景觀意象、環湖棧道、拱橋、涼亭等遊憩設施，由新營區公所管理維護。

因天鵝湖水質有優養化的污染情形，環湖護岸也有沖刷坍塌的問題，水利局提出埤寮埤「鴻鵠望月」水環境改善工程獲得中央核定補助，取得經濟部水利署及環境部補助，加上市府配合款，將以4200萬元推動水環境改善工程，工程設計最近更獲得2024國家卓越建設獎最佳規劃設計類的金質獎殊榮。

天鵝湖水環境改善工程規劃水岸多樣化棲地復育、既有休憩設施改善，另設置總處理量每天120噸的水質淨化設備，並在西側入口設置環境教育中心，深化埤塘灌溉文化傳承及生態保育的環境教育功能，結合周邊糖鐵自行車道、新營糖廠、後壁烏樹林糖廠五分車站成為南市溪北最有特色的環境教育基地。

新營區埤寮里天鵝湖水環境改善工程計畫，規劃設置環境教育中心。（南市水利局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法