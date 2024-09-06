掃出希望 弱勢媽媽居家清潔拚逆轉人生

芥菜種會開班培訓弱勢媽媽清潔技能。（芥菜種會提供）

2024/09/06 18:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕基督教芥菜種會長期扶助弱勢家庭，開設居家清潔技能班，協助弱勢家長技能，媒合接案實習，近日台中10名家長完成培訓並通過考核，其中，獨力照顧帕金森氏症兒子的單親媽媽阿伶更是紅了眼眶，拿到得來不易的結訓證，能開啟她與兒子的新生活。

阿伶因家暴離婚，獨力照顧身障媽媽和一雙兒子，一個罹患帕金森氏症，一個才10歲，相當辛苦，這次通過考核後收到贈送的清潔工具組背包，她感動得說，平常只能打零工，希望可以透過居家清潔工作，能改善經濟，照顧孩子。

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另一名婦人則是長期在家照顧生病的母親，直到去年母親離世，由於脫離職場20年，希望從清潔打掃的彈性工作，逐漸重回社會。

芥菜種會在中部服務1200名弱勢家庭兒少，提供認養及助學服務，近期為家長開辦居家清潔技能班，培訓清潔技能、工具操作，及如何與客戶溝通，提升就業技能，媒介工作，目前已在新北、台南、高雄、花蓮、台中等5處，培圳超過60人，為其創造工作機會、改善家計。

台中行善團也在中秋節前送暖，邀請公司店家等善心人士，共同購買北屯區單親媽媽手作雪花蘇禮盒，搭配知名咖啡包共250份，贈送弱勢家庭及邊緣戶度中秋。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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