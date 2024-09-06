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2024日月潭萬人泳渡2.2萬人挑戰 估帶來5萬人潮

日月潭萬人泳渡活動，6日在南投縣府揭開彩球，並宣布今年參加人數為2萬2606人。（記者陳鳳麗攝）

日月潭萬人泳渡活動，6日在南投縣府揭開彩球，並宣布今年參加人數為2萬2606人。（記者陳鳳麗攝）

2024/09/06 17:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕被視為「一生要參加一次」的日月潭萬人泳渡活動，今年將在9月15日舉辦，主辦單位今天宣布，今年有2萬2606人參加，比去年減少2030人，縣府預估會為日月潭區帶來5萬人潮。

日月潭萬人泳渡今年在15日清晨登場，南投縣府下午為該活動宣傳，並以揭幕方式，由副縣長王瑞德等人拉開彩球的彩帶，宣布今年報名2萬2606人，比去年的2萬4636人少了2030人。參加的泳客組成1869支隊伍，其中國際泳者有38國365人，身障泳士則有179人。

主辦單位埔里四季早泳會在伊邵上岸處，會設置薑母茶供應站，由鉅田潔淨技術公司，贊助2萬5000個以甘蔗渣做成的環保杯，讓泳客盛裝薑母茶飲用，並將其帶回家重複使用。

縣府表示，今年為了泳客的安全，陸上、水上和空中都有醫療救護人力，其中空中有空勤直升機載2名消防特種搜救人員，支援空中緊急救護轉診任務；水上有多個民間社團負責水上救生，陸上則有三個醫護站。

近幾年一直被關注的日月潭魚虎、珍珠石斑、紅魔鬼等入侵魚種，破壞潭中魚蝦生態的問題，釣友們並和縣府合力除害，而縣府也將在泳渡活動當天上午，在水社碼頭放流1萬尾曲腰魚的魚苗，希望增加本土魚種數量，平衡潭中生態。

日月潭萬人泳渡活動每年都有2萬多名泳客參加。（資料照，南投縣府提供）

日月潭萬人泳渡活動每年都有2萬多名泳客參加。（資料照，南投縣府提供）

日月潭萬人泳渡活動，另一項重頭戲是放流萬尾曲腰魚的魚苗。（資料照，南投縣府提供）

日月潭萬人泳渡活動，另一項重頭戲是放流萬尾曲腰魚的魚苗。（資料照，南投縣府提供）

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