立榮澎湖兩天一夜「秘境同遊」3664元起 還有隱藏折扣

「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」深度體驗秋季澎湖之旅，即日起到9月30日到立榮假期官網訂購，兩天一夜只要 3664元起。（立榮航空提供）

2024/09/06 17:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕立榮航空、長汎旅行社今天（6日）宣布與澎湖國家風景區管理處合作，整合澎湖在地業者規劃「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」深度體驗，即日起到9月30日，到立榮假期官網訂購，兩天一夜只要3664元起，輸入折扣碼「PENJOY24」，再享每筆訂單500元折扣，加購指定遊程享4人同行，1人免費。

立榮表說「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」行程帶領旅客到澎湖魚市場，深入了解當地的漁貨與生態，從卸魚、競標到展示各式捕撈技法與漁具、漁船，感受在地市場的獨特氛圍，學習專業挑選祕笈；行程特別加入永續元素，與民眾一起關心全球海洋資源面臨過度捕撈、環境汙染及氣候變遷，並教導認識當地的季節魚貨，以及如何選擇美味又符合永續概念的海鮮。

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活動安排體驗親子共遊新玩法「敲魚乾」，透過寓教於樂的方式讓旅客瞭解在沒有冰箱的年代，澎湖人如何用鹽漬、蒸煮、日曬和發酵等方法保存漁獲，以及透過這個活動認識「魚乾君」的一生，體驗漁村的家庭代工與家常美味，明白惜食文化在這片土地上的重要性。

另外，行程可從海上觀賞澎湖西嶼壯麗的自然美景是「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」另一特色，行程將安排從馬公本島乘船到西嶼，比開車省下一半的時間，登島後將安排參觀鯨魚洞特殊的海蝕地形、人稱「台版馬爾地夫」的小池角雙曲橋，以及古色古香的二崁聚落。

行程尾聲安排出航前往只有退潮時才能見到的神祕沙洲，算準潮汐時間才能踏上的柔軟沙灘，在這片祕境欣賞染成橙黃色的絢麗天空，旅客除了可以看著夕陽緩緩沉入海平面、拍攝網美風造型泳圈，也可以在遼闊海面上盡情體驗SUP立槳、划獨木舟等各式水上活動。

立榮說，立榮假期機加酒線上訂購平台整合航班、旅宿及單車遊程等各式行程，旅客可一站購足安排好澎湖之旅，還可選擇台北、台中、高雄等城市出發。此外，民眾也可以挑選長汎假期的澎湖團體遊程。

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