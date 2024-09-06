華航推秋季優惠「全航線72折」起 飛富士山跨年只要5000元

華航推秋季優惠「全航線72折」起。（華航提供）

2024/09/06 16:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕華航今天（6日）宣布，即日起到9月26日為期21天的秋遊促銷開跑，全航線最低72折起，台北飛首爾不到6000元；華航會員台北飛靜岡看富士山來回只要五千元。

華航表示，為期21天的秋遊促銷正式開跑，全航線最低72折起，涵蓋旅遊日期從9月6日至2025年3月31日止。華航台灣出發全航線限時優惠72折起，經濟艙來回未稅票價台北-香港3145元起，台北－馬尼拉3690元起、台北－新加坡5166元起、台北－首爾5950元起。

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華航澳洲航線全面促銷，布里斯本、雪梨兩萬有找；華航直飛北美6大航點，台北-西雅圖最優惠只要2萬145元起、台北-舊金山1萬9190元起。

另外，華航每月16日推出「華航會員日」，為會員提供專屬購票優惠，9月16日是華航會員日推出滿一週年，推出「年終祈福 · 在富士山下跨年」靜岡特別航班，華航精心規劃年末台北-靜岡往返加班機，2024年12月28日CI2168台北-靜岡，以及2025年1月3日CI2169靜岡-台北航班，經濟艙來回只需5000元（未稅），還可自由搭配日本其他航點進出。

華航與靜岡縣駐台辦事處合作，搭乘12月28日CI2168桃園-靜岡班機，旅客將獲得靜岡縣廳提供獨家紀念品，包含帆布袋、行李吊牌、行李束帶、收納袋及TOICA日本交通卡。

另外，16號會員日也同步推出「歐洲 ‧ 九州自在飛」促銷優惠活動，想要自在暢遊歐洲、九州不設限，華航網站購買台北出發至日本福岡、熊本、鹿兒島最低只要6888元起（未稅），或直飛歐洲法蘭克福、羅馬只要2萬4600元起（未稅），也可自由搭配不同點進出。

華航與靜岡縣駐台辦事處合作，搭乘12月28日CI2168桃園-靜岡班機，旅客將獲得靜岡縣廳提供獨家紀念品，包含帆布袋、行李吊牌、行李束帶、收納袋及TOICA日本交通卡。（華航提供）

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