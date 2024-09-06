蘇澳路燈不斷閃爍像開趴 居民笑稱：馬賽迪斯可

蘇澳鎮馬賽靠近運動公園附近昨晚近8點路燈不停閃爍，一片漆黑下有亮光「一閃一閃」，居民笑稱是在開派對，猶如迪斯可舞廳。（圖由一窩雞蛋糕提供）

2024/09/06 16:18

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮馬賽靠近運動公園附近，昨晚近8點有民眾拍下路燈不停閃爍畫面，一片漆黑下有亮光「一閃一閃」，居民笑稱是在開派對，猶如迪斯可舞廳；近9點則約4個區域、上百盞路燈不亮。蘇澳鎮公所回應，路燈閃爍是因電壓不穩所致，不亮則是供電異常，經台電搶修已陸續復電。

蘇澳鎮運動公園附近昨晚路燈閃爍，時間長達10分鐘，不少居民陸續將故障訊息分享到蘇澳大小事互助團群組，還有人跑到自家大樓拍下約8秒畫面，搭配馬賽夜景，引起千人關注，有居民直呼，太可愛了啦！一閃一閃的的馬賽路燈，像是在開派對。

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拍下畫面的一窩雞蛋糕林姓老闆娘說，過去只有路燈全部暗過，沒有不斷閃爍情況發生，感到新奇，趕快跑上樓拍下這難得一見的畫面分享，路燈約閃爍10分鐘後恢復正常，所幸問題很快獲得解決。

居民懷疑，馬賽路燈閃爍是控制路燈的電閘故障，不久連同馬賽等4個區域也傳出上百盞路燈不亮。蘇澳鎮公所說，經查，路燈閃爍是電壓不穩導致，台電獲報立即修復；至於大成、新城、馬賽及存仁等地區路燈故障，主因為第一供電源出現異常，台電切換電源並經改善後，今天下午已恢復正常。

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