台科大開設雙語運動防護課程 培養學生專業實作與國際視野

台科大開設「運動防護專業實習課程」讓學生們熟悉專項運動選手所需的賽前傷害預防及賽後恢復技術，並透過觀摩、討論與實際操作，涵蓋上肢、下肢與軀幹的傷害處理，彈性繃帶與貼紮材料的使用，以及徒手伸展運動的技巧。（台科大提供）

2024/09/06 16:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕奧運熱潮剛結束，不只體育競技，運動防護專業也更受大眾重視。台科大開設「運動防護專業實習課程」，內容包括人體解剖學、預防運動傷害、肌肉放鬆和復健的技術等。該課採用問題導向學習模式，還以全英文授課，吸引了校內不同運動項目的校隊球員以及對運動防護有興趣的外籍生修課。

該課程由醫工所林儀佳與許維君2位教授聯合授課，包含1小時的理論教學與3小時的實作訓練。林儀佳表示，課程讓學生們熟悉專項運動選手所需的賽前傷害預防及賽後恢復技術，並透過觀摩、討論與實際操作，涵蓋上肢、下肢與軀幹的傷害處理，彈性繃帶與貼紮材料的使用，以及徒手伸展運動的技巧。

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台科大籃球隊成員林展丞表示，運動員在比賽中經常遇到傷害，這門課可學習了如何預防，並掌握了貼紮和肌肉放鬆等實際技術。不僅在自己的訓練和比賽中發揮了作用，還幫助他能向隊友中推廣正確的運動防護觀念。

林展丞也說到，最具挑戰性的是理解解剖學和醫學專業術語，然而，教授們使用大量圖片介紹專有名詞和概念，逐步引導學生深入學習，幫助大家克服語言障礙，這是一次非常難得的學習經驗。

同為籃球隊成員的黃鉑恩表示，透過課程有機會與外國學生交流，一起進行小組報告，討論各自運動中的常見傷害。而來自泰國和法國的交換生則分享了芭蕾和網球運動中的傷害經驗。這種跨文化的互動，不僅增進了學生們對不同運動防護技術的理解，也提升了語言能力。

網球隊成員林易宥則提到，自己有肩膀問題，課程中學到的貼布使用方式，對他和球隊處理運動傷害非常有幫助。

許維君指出，該課程結合理論學習與實際操作，學生們在語言能力、專業知識，以及實際運動防護技能上都有充份學習。同時，透過與外國學生的互動，他們的國際視野也得到了拓展，這些實務運動防護經驗與國際交流經驗，將成為他們未來運動生涯中的寶貴資產。

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