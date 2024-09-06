為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭嚴選米競賽 18人入圍冠軍爭奪戰

    一年一度的宜蘭嚴選優質米競賽，縣府今天公布18位入選農民，挺進最後的冠軍爭奪戰。（記者游明金攝）

    一年一度的宜蘭嚴選優質米競賽，縣府今天公布18位入選農民，挺進最後的冠軍爭奪戰。（記者游明金攝）

    2024/09/06 15:51

    〔記者游明金／宜蘭報導〕一年一度的宜蘭嚴選優質米競賽，縣府今公布18位入選農民，挺進最後的冠軍爭奪戰；縣府將在27日邀請專家學者品評，選出最後冠軍，可獲30萬元獎金；縣府表示，宜蘭稻米一年只有一期，讓土地休養生息增加肥沃度，種出來的稻米不管是口感、香氣都是最好的。

    「宜蘭嚴選」是宜蘭縣政府力推的優質米品牌，從107年推廣迄今已邁入第7年。今年的比賽有36位農友報名，經過一連串考驗及篩選，包含第一階段田間檢查、第二階段2次共411項農藥殘留檢驗（均須未檢出）及第三階段SGS稻穀DNA鑑定與多重規格性狀分析，最終僅有18位稻農取得冠軍門票，進入決賽階段。

    縣府今公決選入圍名單：礁溪鄉游勝文、吳錦坤、黃正為；三星鄉簡桂賢；冬山鄉劉耀群、馬慶任；羅東鎮李明聰、簡火順、戴坤星、鄭聰琳；壯圍鄉張凰聿、藍耀毅；五結鄉方福在；宜蘭市劉國順、劉文章、楊勝博、葉錫濱、羅粨穗。

    縣府並在縣政大廳邀請他們走「星光大道」表示肯定，也為入圍農友拍攝個人宣傳照與宣傳短片，讓農友在鏡頭前暢談種田的辛苦與喜悅，同時分享參賽歷程，透過影片傳達農民真實純樸的一面，也讓消費者了解粒粒皆辛苦的耕耘收穫。

    縣長林姿妙說，宜蘭縣是全國唯一一年一期作縣市，土地休耕可以增加地力與肥沃度，讓種出來的稻品品質更好，縣府曾至新北市拍賣「宜蘭嚴選」冠軍米，創下每公斤3萬6000元史上最高出價紀錄。

    縣府農業處表示，宜蘭近幾年有劉愷涵、葉力嘉兩位農友，代表參加日本「米‧食味分析鑑定競賽」榮獲特別優秀賞佳績，印證宜蘭米的高品質，今年更首赴日本東京食品展行銷推廣，大受日本米採購通路商好評。

    宜蘭縣農會理事長李竹村說，宜蘭嚴選優質邁入第7年，為鼓勵農民種出優質好米，將選出冠軍1名獎金30萬元、特選2名獎金各10萬元、優選5名獎金各1萬元及人氣獎1名獎金1萬元。

    縣府農業處則表示，今天公布決賽名單後，9月14日將在羅東文化工場舉辦人氣票選選出「人氣獎」，9月27日在縣府大廳辦理專家學者官能品評，就口感、香氣、黏性與硬度等，選出最後冠軍。

    「宜蘭嚴選」是宜蘭縣政府力推的優質米品牌，從107年推廣迄今已邁入第7年。（記者游明金攝）

    「宜蘭嚴選」是宜蘭縣政府力推的優質米品牌，從107年推廣迄今已邁入第7年。（記者游明金攝）

    宜蘭縣政府為入圍農友拍攝個人宣傳照，掛在活動會場。 （記者游明金攝）

    宜蘭縣政府為入圍農友拍攝個人宣傳照，掛在活動會場。 （記者游明金攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播