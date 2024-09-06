宜蘭嚴選米競賽 18人入圍冠軍爭奪戰

一年一度的宜蘭嚴選優質米競賽，縣府今天公布18位入選農民，挺進最後的冠軍爭奪戰。（記者游明金攝）

2024/09/06 15:51

〔記者游明金／宜蘭報導〕一年一度的宜蘭嚴選優質米競賽，縣府今公布18位入選農民，挺進最後的冠軍爭奪戰；縣府將在27日邀請專家學者品評，選出最後冠軍，可獲30萬元獎金；縣府表示，宜蘭稻米一年只有一期，讓土地休養生息增加肥沃度，種出來的稻米不管是口感、香氣都是最好的。

「宜蘭嚴選」是宜蘭縣政府力推的優質米品牌，從107年推廣迄今已邁入第7年。今年的比賽有36位農友報名，經過一連串考驗及篩選，包含第一階段田間檢查、第二階段2次共411項農藥殘留檢驗（均須未檢出）及第三階段SGS稻穀DNA鑑定與多重規格性狀分析，最終僅有18位稻農取得冠軍門票，進入決賽階段。

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縣府今公決選入圍名單：礁溪鄉游勝文、吳錦坤、黃正為；三星鄉簡桂賢；冬山鄉劉耀群、馬慶任；羅東鎮李明聰、簡火順、戴坤星、鄭聰琳；壯圍鄉張凰聿、藍耀毅；五結鄉方福在；宜蘭市劉國順、劉文章、楊勝博、葉錫濱、羅粨穗。

縣府並在縣政大廳邀請他們走「星光大道」表示肯定，也為入圍農友拍攝個人宣傳照與宣傳短片，讓農友在鏡頭前暢談種田的辛苦與喜悅，同時分享參賽歷程，透過影片傳達農民真實純樸的一面，也讓消費者了解粒粒皆辛苦的耕耘收穫。

縣長林姿妙說，宜蘭縣是全國唯一一年一期作縣市，土地休耕可以增加地力與肥沃度，讓種出來的稻品品質更好，縣府曾至新北市拍賣「宜蘭嚴選」冠軍米，創下每公斤3萬6000元史上最高出價紀錄。

縣府農業處表示，宜蘭近幾年有劉愷涵、葉力嘉兩位農友，代表參加日本「米‧食味分析鑑定競賽」榮獲特別優秀賞佳績，印證宜蘭米的高品質，今年更首赴日本東京食品展行銷推廣，大受日本米採購通路商好評。

宜蘭縣農會理事長李竹村說，宜蘭嚴選優質邁入第7年，為鼓勵農民種出優質好米，將選出冠軍1名獎金30萬元、特選2名獎金各10萬元、優選5名獎金各1萬元及人氣獎1名獎金1萬元。

縣府農業處則表示，今天公布決賽名單後，9月14日將在羅東文化工場舉辦人氣票選選出「人氣獎」，9月27日在縣府大廳辦理專家學者官能品評，就口感、香氣、黏性與硬度等，選出最後冠軍。

「宜蘭嚴選」是宜蘭縣政府力推的優質米品牌，從107年推廣迄今已邁入第7年。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府為入圍農友拍攝個人宣傳照，掛在活動會場。 （記者游明金攝）

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