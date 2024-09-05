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    週五桃園以北飆37度 中南部防劇烈雷陣雨轟炸

    2024/09/05 22:37
    明（6）日週五水氣偏多，迎風面南部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    明（6）日週五水氣偏多，迎風面南部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週五（6日）水氣偏多，迎風面南部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫可達33到35度，尤其桃園以北地區易有37度以上高溫且近傍晚氣溫仍偏高，戶外活動請注意防曬、多補充水分。

    週五魔羯颱風遠離，南部、東半部仍有降雨，中南部午後防劇烈雷陣雨。（中央氣象署提供）

    週五魔羯颱風遠離，南部、東半部仍有降雨，中南部午後防劇烈雷陣雨。（中央氣象署提供）

    天氣風險公司指出，受魔羯颱風外圍偏東風到東南風影響，中午過後在台中以南地區有熱對流發展帶來局部雷雨機會，部分地區的雨勢會比較大。

    中央氣象署預報，週五水氣偏多，環境上吹東南風至偏南風，迎風面的南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎金馬為多雲，午後台灣各地有局部短暫雷陣雨，尤其中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

    氣溫方面，各地高溫可達33至35度。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，各地高溫可達33至35度。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，各地高溫可達33至35度，尤其桃園以北地區易有37度以上高溫且近傍晚氣溫仍偏高，戶外活動請注意防曬、多補充水分，避免中暑。

    天氣風險公司指出，週五台灣附近持續受到魔羯颱風外圍帶來的偏東風到東南風影響，天氣大致與週四類似，迎風面的東半部、恆春半島以及高屏一帶有局部短暫陣雨，中午過後在台中以南地區有熱對流發展帶來局部雷雨機會，部分地區的雨勢會比較大，提醒這些地方的朋友外出要記得攜帶雨具，並多留意天氣變化，台中以北地區的天氣還是相對比較穩定，山區可能有些熱對流降雨的機會，平地大致為晴到多雲。

    紫外線指數部分，連江縣為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，連江縣為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週五連江縣為「高量級」，其餘縣市皆為「過量級」。

    空氣品質方面，竹苗空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，竹苗空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週五環境風場為偏東風，竹苗以南擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

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