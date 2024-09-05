天使心基金會文山基地落成 嘉惠1.2萬戶身心兒家庭

天使心基金會文山基地落成，預計年底營運。（天使心家庭基金會提供）

2024/09/05 21:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕成立逾22年的天使心家庭基金會致力關懷身心障礙兒童（愛奇兒），提供愛奇兒家庭「個案管理，關懷探訪，心理諮商，家庭共好喘息營，財務諮詢」等服務，基金會位於文山區的服務基地今 （5日）落成，預計年底開始營運，持續關懷更多弱勢家庭。台北市議員曾獻瑩說，主愛樓鄰近的順興里就有300多戶身心障礙兒童家庭，文山區則有1.2萬戶需要協助，主愛樓落成後更能就近協助。

天使心基金會表示，主愛樓正式營運後將提供學員日間智能發展服務，規劃學習教室、健身室、音樂律動室、多功能空間等配置，以「愛」為出發點，依據每位愛奇兒的需求，設計豐富多元的訓練與活動課程。

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曾獻瑩表示，要代表文山區的市民們感謝天使心家族，光是鄰近的順興里就有就有超過300戶愛奇兒家庭，整個文山區則有高達1.2萬多戶的愛奇兒家庭，愛奇兒與其父母、手足的服務存在巨大需求。他說，主愛樓營運後，將提供愛奇兒日間照護，並結合社區資源讓更多家庭獲得全面服務、照護，期待未來有更多資源投入社福系統，提供更全面的支持與協助。

台北市社會局長姚淑文說，她在過去30年的社工生涯中帶領過逾百名身障兒，每次來到天使心家族的活動仍深受感動，深感愛奇兒家庭的艱辛，期望未來創造更完善得環境，陪伴、幫助更多需要的人。

天使心基金會文山基地落成，預計年底營運。（天使心家庭基金會提供）

天使心基金會文山基地落成，預計年底營運。（天使心家庭基金會提供）

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