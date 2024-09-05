中秋前後非法輸入高峰 新北籲勿從國外帶回肉製品

肉品市場實施全場清潔消毒措施。（新北動保處提供）

2024/09/05 19:30

〔記者董冠怡／新北報導〕9月日將迎來中秋佳節，通常節日前後為境外非法肉製品輸入高峰，恐增非洲豬瘟傳播風險，非洲豬瘟新北市災害應變中心今開跨局處工作會議，召集市府18個局處、海巡署及國防部新北市後備指揮部兵棋推演，強化防範措施及橫向協調能力，市府農業局長諶錫輝提醒，民眾切勿從國外攜帶、郵寄或上網自境外購買豬肉等動物產品回國，保障國內豬隻產業與食品安全。

諶錫輝表示，國際上的非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，全球累計81個疫區國家、亞洲地區也擴及18國，加上鄰近許多國家屬傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫的疫區，今年我國仍有出現海漂豬陽性案例，市轄內也有棄置死豬案例，應變中心將加強督導肉品市場車輛清潔消毒、移工宣導及養豬場廚餘蒸煮、境外非法肉製品查核作業，落實防疫工作。

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諶錫輝指出，此次防災兵棋推演模擬疫情發生時，各局處橫向聯繫分工，從疫情通報、確診、移動管制、禁運禁宰、設立攔查點、撲殺、焚燒掩埋及物資盤點整備等處置程序，藉由模擬情境推演，讓各單位能短時間正確處置，阻絕疫情擴散。

諶錫輝提到，農業局及動物保護防疫處今年訪視查核轄內養豬場共330場次，環保局查核有再利用廚餘資格養豬場154場次，經發局於商業稽查並宣導商家不得進口疫區肉製品共1744家次，衛生局針對販賣東南亞食品店家查核1358家次。

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