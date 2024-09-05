為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中秋前後非法輸入高峰 新北籲勿從國外帶回肉製品

    肉品市場實施全場清潔消毒措施。（新北動保處提供）

    肉品市場實施全場清潔消毒措施。（新北動保處提供）

    2024/09/05 19:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕9月日將迎來中秋佳節，通常節日前後為境外非法肉製品輸入高峰，恐增非洲豬瘟傳播風險，非洲豬瘟新北市災害應變中心今開跨局處工作會議，召集市府18個局處、海巡署及國防部新北市後備指揮部兵棋推演，強化防範措施及橫向協調能力，市府農業局長諶錫輝提醒，民眾切勿從國外攜帶、郵寄或上網自境外購買豬肉等動物產品回國，保障國內豬隻產業與食品安全。

    諶錫輝表示，國際上的非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，全球累計81個疫區國家、亞洲地區也擴及18國，加上鄰近許多國家屬傳統豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫的疫區，今年我國仍有出現海漂豬陽性案例，市轄內也有棄置死豬案例，應變中心將加強督導肉品市場車輛清潔消毒、移工宣導及養豬場廚餘蒸煮、境外非法肉製品查核作業，落實防疫工作。

    諶錫輝指出，此次防災兵棋推演模擬疫情發生時，各局處橫向聯繫分工，從疫情通報、確診、移動管制、禁運禁宰、設立攔查點、撲殺、焚燒掩埋及物資盤點整備等處置程序，藉由模擬情境推演，讓各單位能短時間正確處置，阻絕疫情擴散。

    諶錫輝提到，農業局及動物保護防疫處今年訪視查核轄內養豬場共330場次，環保局查核有再利用廚餘資格養豬場154場次，經發局於商業稽查並宣導商家不得進口疫區肉製品共1744家次，衛生局針對販賣東南亞食品店家查核1358家次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播