2024上半年交通事故死亡減9％ 符合「年降7％」進度

交通部長陳世凱（左2）5日主持月初道安記者會。（記者蔡昀容攝）

2024/09/05 17:36

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部長陳世凱今（5日）召開上任後首場月初道安記者會，今年1至6月道路交通事故累計死、傷、件數，均比去年同期減少，其中死亡減少141人，減幅9％，符合「年降7％」進度。

總統賴清德宣示2030年交通事故死亡率能降低50％，換算下來，每年至少要降低7％才能達標。交通部每月月初，由部長召開道安記者會，說明最新道安數據。

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路政道安司司長黃運貴在會上報告，今年1至6月死、傷、件數均比去年同期減少。交通事故總件數19萬2864件，受傷25萬7380人，事故發生30日死亡1428人，三項數據分別比去年同期減少9017件、4.5％，減少1萬3339人、4.9％，減少141人、9％。其中死亡人數符合「年降7％」進度。

單就6月來看，死、傷、件數也比去年同期減少。黃運貴說，交通事故累計3萬2596件，受傷4萬3225人，事故發生30日死亡235人，分別比去年同期減少854件、2.6％，減少1422人、3.2％，減少25人、9.6％。

上半年死亡人數與去年同期相比，桃園市增加15人位居第一，新竹市增加6人排第二；台中市減少36人降幅最顯著，花蓮縣減少22人排第二。

上半年各縣市每十萬人死亡比較，30日死亡數、機車死亡數、高齡死亡數，皆以屏東縣15.6、11.3、37.4比例最高。行人死亡數以新竹市2.6居冠，酒駕死亡數以台東縣2.8比例最高。

黃運貴報告，各縣市799處路口改善進度，較上月增加77處，來到245處，預計年底全數完成；民眾通報路口共637處，已改善449處；2000個省道路口改善進度，已完成615處，超前原定進度，目標年底前全數完成。

陳世凱說，他就任部長之後的第一場正式記者會，以道安為開端，宣示「道安是重中之重的業務」，上半年死亡降幅初步達到「年降7％」目標，會繼續努力控制數字，在年底確實達標。

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