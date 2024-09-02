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    三峽又飆出39.9度高溫！西北部紫爆高溫 鄭明典分析酷熱原因

    大台北西側高溫紫爆，前氣象局鄭明典分析近日西北部高溫原因。（圖擷自中央氣象署）

    大台北西側高溫紫爆，前氣象局鄭明典分析近日西北部高溫原因。（圖擷自中央氣象署）

    2024/09/02 15:36

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區再度逼近40度高溫！昨（1日）三峽測得40.6℃後，今（2日）三峽高溫再度來到39.9℃，連兩天居全台最高溫，大台北西側高溫紫爆，前氣象局鄭明典分析近日西北部高溫原因。

    根據中央氣象署觀測顯示，截至今下午3點，全台最高溫出現在新北市三峽的39.9℃，連續兩天居全台最高溫，桃園市高溫38.2℃、台灣大學、新北五股高溫38.1℃；氣象署溫度分布圖顯示，台灣西北部氣溫紫爆。

    氣象署也對16縣市發布高溫燈號，各地天氣高溫炎熱，今白天台北市、新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹縣、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣為黃色燈號，請注意。

    西北部連兩日飆高溫，前氣象局長鄭明典昨在臉書表示，高溫區大致在雪山山脈以北，主要是台灣東北方有個高氣壓，高壓南側穩定的氣流受台灣地形影響，在台灣西北部形成一個背風渦旋，背風渦旋本身有下沉增溫作用，這樣的風場也減緩海風的調節，因此這一區氣溫高而且高溫時間長！不過背風渦旋也加強新竹以南的海風，該區域高溫就相對緩和許多。

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