金門肉牛場檢出牛結節疹 新北加強巡檢跨團隊防疫滅蟲媒

動保處使用白色捕蠅紙噴上透明黏膠加強捕蠅措施。（新北動保處提供）

2024/09/02 14:38

〔記者董冠怡／新北報導〕金門縣一處肉牛場近日檢出牛結節疹後，銷毀發病牛隻並為場域其他牛隻疫苗補強注射，同時暫停牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣等防疫處置措施。新北市動物保護防疫處長楊淑方今表示，市轄現有30戶養牛場，動保處除了加強訪視巡檢，也與昆蟲專家合作蒐集、分析畜牧場害蟲，並將吸血蠅類「廄刺蠅」列為重點防疫除蟲對象。

楊淑方指出，牛結節疹為痘病毒科，會感染牛及水利但不會傳染給人，主要透過會吸血的蚊子、廄刺蠅及壁蝨傳播進入畜牧場，控制媒介昆蟲之外，也要防止病毒經由污染的飼料和水傳播，故因加強消毒、定期除草和清除溝渠、積水容器等，發現疑似病例須立即通報動保處採集檢體送驗。

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楊淑方提到，動保處訪視轄內畜牧場時，會協助農民使用防蟲消毒藥水、架設捕蚊燈及捕蠅紙，今年4月起參考國外文獻並與台大昆蟲系師生捕抓畜牧場蟲媒（以昆蟲為媒介）至實驗室分析，希望能發展出以斑馬紋干擾蚊蠅停駐的方法，進而防範廄刺蠅叮咬效果；8月邀請中興大學昆蟲系助理教授劉威廷至畜牧場採集蟲媒監控，輔導農民設置捕蠅利器。

劉威廷說明，蚊蟲常常出沒於長時間未清掃的牛糞內，如牛舍出入口下方、柱子周圍、飼料槽水槽下方、小牛舍、牛床墊料的下層部份、夾雜牛糞尿的稻桿乾草與排水不良處，其中廄刺蠅喜歡白色物體，可以使用白色瓦楞紙，以全開裁切一半大小（對開），噴上市售防蟲膠水，架設在畜牧場周邊有陽光處，即可捕捉撲滅廄刺蠅，建議搭配捕蠅燈，降低牧場內病媒數量。

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