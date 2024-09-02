新北通學廊道改善6年完成70所 侯友宜：目標朝8年100所邁進

三重區新北高中周邊通學廊道融入該校代表學生椪柑意象。（記者羅國嘉攝）

2024/09/02 13:37

〔記者羅國嘉／新北報導〕通學廊道計畫目標再提升！新北市長侯友宜今（2）日前往三重區新北高中視察，對於「通學廊道安全改善計畫」進度大幅超前表示滿意，並展現6年完成70所成果，也當場指示工務局將8年80所計畫再提升，朝8年完成100所目標邁進。

台灣的行人地獄標籤迄今仍難以改善，因此為給學童一條舒適安全的上學環境，侯友宜在2022年底指示工務局接續原本4年50所的目標，訂定8年完成80所通學廊道改善目標，至今6年過去已完成70所學校。

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侯友宜表示，通學廊道計畫是他上任以來的重要政策，且市府一直在規劃有人行環境優化計畫，規畫以系統化、科學化、行動化把人本環境做好，解決瓶頸路口、騎樓整平等問題；像不是只有新北高中的通學廊道完成，也串連起周圍五華國小、碧華國中，以及銜接環狀線Y023捷運站、河濱自行車道等，讓學童能行走在舒適安全的環境。

養護工程處長鄭立輝指出，剛完工的新北高中通學廊道，透過設施整併、車道調整及樹穴環境優化等方式，解決既有人行道淨寬不足及樹木竄根問題，使人行道符合無障礙人本環境，達淨寬150公分標準，並融入代表該校學生「椪柑」意象，藉由造型壓花瀝青、YouBike場域美化、街道家具等工項，打造一條特色通學廊道，不只學生受益，還可連結未來捷運環狀線北環段及前往河濱自行車道，讓附近社區民眾及用路人共享。

針對校園周邊廊道改善，新北高中李姓同學分享，過往校園周邊道路狹窄，且也會跑出樹根或是機車亂停、許多障礙物等狀況，影響市容景觀，也容易造成跌倒、行走不便等安全堪憂，現今廊道的改善，不僅道路拓寬、乾淨，放學走在此道路也較安全許多。

工務局長馮兆麟說明，通學廊道改善計畫從2019年至2023年已完成63所學校，今年度迄今已完成三重區新北高中、明志國中、修德國小和鶯歌區鳳鳴國中、樹林區大同國小、板橋重慶國小、淡水區天生國小等7所學校，6年來已完成70所學校，總經費約12.83億元；其中30案爭取獲得中央前瞻計畫及校園周邊改善計畫補助約5億元，改善總長度達32.55公里，改善面積7萬7469平方公尺，每天受惠師生將近13萬人。

馮兆麟表示，對於市長當場指示8年100所的目標，工務局和施工團隊一定會全力以赴使命必達，不負市長和市民的期許。他說，通學廊道改善計畫是藉由道路巡查、校方及里長反映、民眾建議等多重管道廣納各方意見，經評估有改善必要後，納入名單內逐一改善，市府也會持續積極爭取行政院「永續提升人行安全計畫」4年400億補助，加速改善人本環境。

新北市長侯友宜前往三重新北高中通學廊道視察，對於「通學廊道安全改善計畫」 8年80所已完成70所，因此當場指示工務局朝8年100所目標邁進。（記者羅國嘉攝）

新北高中通學廊道周邊改善計畫前後對照圖。（記者羅國嘉攝）

化妝蓋板改善說明。（記者羅國嘉攝）

新北高中通學廊道透過設施整併、車道調整及樹穴環境優化等方式，解決既有人行道淨寬不足及樹木竄根問題。（記者羅國嘉攝）

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