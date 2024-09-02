新北嚴選104家美食、特色商品、茶點出爐 侯友宜：推廣至全台

「2024新北嚴選」活動獲獎名單出爐，點馨坊展示法式蛋黃酥。（記者陳奕劭攝）

2024/09/02 13:26

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市經濟發展局舉辦「2024新北嚴選」活動，經過700件作品激烈競爭，全民與專家評選，共有45項特色商品、40家美食名店與19項新北茶點入選。新北市長侯友宜今天（2日）頒獎表揚入選者，他指出，頒獎只是開始，未來市府將並肩作戰，一同推廣品牌至全台灣。

侯友宜表示，疫情以後，市民經濟碰到的挑戰愈來愈嚴峻，雖然電子業、人工智慧產業、房地產發展榮景，但他更關心庶民經濟能否升級。新北嚴選找出最具特色的美食、商品，頒獎只是開始，市府要並肩作戰，讓大家經濟向前走，全台灣都認識，這才是該做的事情。

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經發局表示，特色商品獲獎業者有「谷芳茶業」的爆米香碧螺春綠茶、「沙拉王國」的綜合海鮮沙拉、「HA SOCK襪子娃娃專賣店」的消災解鱷平安符、「香帥蛋糕」的經典芋泥卷、「尚德茶堂」的文山包種茶等。

其中，專家評選的40家美食名店中，淡水區有5家占最多，包括異嗑堂、淡水紅樓中餐廳、阿三哥農莊、湘川餐廳、黑殿飯店。石碇區有4家，含LOFT17、笠林茶棧、陳記豆腐冰淇淋、福寶飲食店。金山區3家，含田中芳園、金山芋圓王、金山大碗螃蟹。

另外，今年首度列入的新北茶點名單，許多獲獎作品將包種茶元素結合於產品中，「富川麵包坊」推出北包種千層茶香蛋撻，將包種茶用於蛋撻；「創新呷味軒」推出包種茶蜜滷味，使用包種茶與鶯歌蜂蜜製作，口感創新，「海邊走走食品」的花生愛餡蛋捲、「貓茶町」的包種茶泡芙等獲獎。獲選入圍名單可至新北市政府經濟發展局網站或上活動官網查詢。

「2024新北嚴選」獲獎名單出爐，菁桐鐵道烏克麗麗工作坊展示DIY材料包。（記者陳奕劭攝）

「2024新北嚴選」獲獎名單出爐，我家廚房展示海鮮料理。（記者陳奕劭攝）

新北嚴選名店出爐，「金山大碗螃蟹」有多樣海鮮料理。（記者陳奕劭攝）

「2024新北嚴選」獲獎名單出爐，聖保羅烘焙花園展示特色禮盒。（記者陳奕劭攝）

新北市經濟發展局舉辦「2024新北嚴選」活動，新北市長侯友宜（中）與入選業者合影。（記者陳奕劭攝）

「2024新北嚴選」名單出爐，侯友宜與得獎業者合影。（記者陳奕劭攝）

「富川麵包坊」推出北包種千層茶香蛋撻，將包種茶用於蛋撻。（記者陳奕劭攝）

「2024新北嚴選」名單出爐，新北市長侯友宜與業者合影。（記者陳奕劭攝）

「2024新北嚴選」名單出爐，新北市長侯友宜與業者合影。（記者陳奕劭攝）

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