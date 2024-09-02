為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北嚴選104家美食、特色商品、茶點出爐 侯友宜：推廣至全台

    「2024新北嚴選」活動獲獎名單出爐，點馨坊展示法式蛋黃酥。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」活動獲獎名單出爐，點馨坊展示法式蛋黃酥。（記者陳奕劭攝）

    2024/09/02 13:26

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市經濟發展局舉辦「2024新北嚴選」活動，經過700件作品激烈競爭，全民與專家評選，共有45項特色商品、40家美食名店與19項新北茶點入選。新北市長侯友宜今天（2日）頒獎表揚入選者，他指出，頒獎只是開始，未來市府將並肩作戰，一同推廣品牌至全台灣。

    侯友宜表示，疫情以後，市民經濟碰到的挑戰愈來愈嚴峻，雖然電子業、人工智慧產業、房地產發展榮景，但他更關心庶民經濟能否升級。新北嚴選找出最具特色的美食、商品，頒獎只是開始，市府要並肩作戰，讓大家經濟向前走，全台灣都認識，這才是該做的事情。

    經發局表示，特色商品獲獎業者有「谷芳茶業」的爆米香碧螺春綠茶、「沙拉王國」的綜合海鮮沙拉、「HA SOCK襪子娃娃專賣店」的消災解鱷平安符、「香帥蛋糕」的經典芋泥卷、「尚德茶堂」的文山包種茶等。

    其中，專家評選的40家美食名店中，淡水區有5家占最多，包括異嗑堂、淡水紅樓中餐廳、阿三哥農莊、湘川餐廳、黑殿飯店。石碇區有4家，含LOFT17、笠林茶棧、陳記豆腐冰淇淋、福寶飲食店。金山區3家，含田中芳園、金山芋圓王、金山大碗螃蟹。

    另外，今年首度列入的新北茶點名單，許多獲獎作品將包種茶元素結合於產品中，「富川麵包坊」推出北包種千層茶香蛋撻，將包種茶用於蛋撻；「創新呷味軒」推出包種茶蜜滷味，使用包種茶與鶯歌蜂蜜製作，口感創新，「海邊走走食品」的花生愛餡蛋捲、「貓茶町」的包種茶泡芙等獲獎。獲選入圍名單可至新北市政府經濟發展局網站或上活動官網查詢。

    「2024新北嚴選」獲獎名單出爐，菁桐鐵道烏克麗麗工作坊展示DIY材料包。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」獲獎名單出爐，菁桐鐵道烏克麗麗工作坊展示DIY材料包。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」獲獎名單出爐，我家廚房展示海鮮料理。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」獲獎名單出爐，我家廚房展示海鮮料理。（記者陳奕劭攝）

    新北嚴選名店出爐，「金山大碗螃蟹」有多樣海鮮料理。（記者陳奕劭攝）

    新北嚴選名店出爐，「金山大碗螃蟹」有多樣海鮮料理。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」獲獎名單出爐，聖保羅烘焙花園展示特色禮盒。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」獲獎名單出爐，聖保羅烘焙花園展示特色禮盒。（記者陳奕劭攝）

    新北市經濟發展局舉辦「2024新北嚴選」活動，新北市長侯友宜（中）與入選業者合影。（記者陳奕劭攝）

    新北市經濟發展局舉辦「2024新北嚴選」活動，新北市長侯友宜（中）與入選業者合影。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」名單出爐，侯友宜與得獎業者合影。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」名單出爐，侯友宜與得獎業者合影。（記者陳奕劭攝）

    「富川麵包坊」推出北包種千層茶香蛋撻，將包種茶用於蛋撻。（記者陳奕劭攝）

    「富川麵包坊」推出北包種千層茶香蛋撻，將包種茶用於蛋撻。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」名單出爐，新北市長侯友宜與業者合影。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」名單出爐，新北市長侯友宜與業者合影。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」名單出爐，新北市長侯友宜與業者合影。（記者陳奕劭攝）

    「2024新北嚴選」名單出爐，新北市長侯友宜與業者合影。（記者陳奕劭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播