高捷岡山站收費首日運量略減 捷運局：今營運順暢

高捷岡山站收費首日運量較8月略減6%，今上班首日一切順暢。（捷運局提供）

2024/09/02 11:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運RK1岡山車站9月1日正式營運與收費，當天運量（進、出站合計）5606人次，較8月平均5977人次略減6%；高市捷運局觀察今運作正常，提醒民眾站前汽機車停車場已完工啟用，可提供轉乘民眾便利停車空間。

高雄捷運紅線岡山車站（RK1）試營運通車期間刷卡免費搭乘於8月31日結束，9月1日起正式營運與收費，今為收費後第一個上班上學日，捷運局上午通勤時段派員引導旅客搭乘，營運秩序良好順暢，顯見民眾多已熟悉動線。

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捷運局長吳嘉昌說明，為順利捷運岡山車站正式收費營運順暢，捷運局提早因應準備，除透過多元管道提醒旅客注意收費訊息，也視察督導高捷公司順利完成RK1正式收費之票價系統參數更新，於9月1日凌晨進行各票種測試均正常，如期上線營運。

吳嘉昌表示，捷運岡山車站及台鐵岡山站間的站前汽機車停車場，已完工供民眾使用，提供轉乘民眾便利的停車空間；民眾也可透過跨站天橋串連通行台鐵岡山火車站前後站，方便岡山居民輕鬆轉乘高雄捷運紅、橘線、環狀輕軌、台鐵及公路客運，串連大岡山地區大眾運輸服務網。

高捷統計，9月1日岡山車站運量為5606人次，比8月平均5977微幅減少6%，初步評估跟收費與否影響不大，較可能跟暑假期間、捷運沿線周邊是否剛好有相關活動較有關係，會持續配合捷運局相關措施，強化各項服務。

高捷岡山站收費後第一個上班日動線順暢。（捷運局提供）

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