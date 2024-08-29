桃園楊梅幼兒園9610萬重建揭碑 擴充至8班178人

桃園楊梅幼兒園重建擴充八班，明天開學。（記者黃政嘉攝）

2024/08/29 22:23

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立楊梅幼兒園經一年半重建後，今天揭牌、明天開學，班數規模從原來的2班半擴充成8班，招收3班、48名的2歲幼生，和5班、130名的3到5歲幼生，總計8班、178人。

楊梅幼兒園為地上3層建物，總樓地板面積約1788平方公尺，建築以埤塘造型屋頂綿延南側水池，水美窯紅磚搭建的樓梯外牆，梯田般的建築量體，象徵楊梅早年農村聚落的型態，工程總經費9610萬元，教育部補助4425萬元，市府自籌5185萬元。

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市長張善政今至楊梅幼兒園視察新建園舍並揭牌，引用冬至吃湯圓長一歲的習俗，與孩子們一同搓湯圓，象徵幼兒園啟用圓滿順利。

張善政表示，因應楊梅人口成長需求，楊梅幼兒園重建擴充成8班，楊梅是非常好的地方，不像都會區這麼擠，適宜居住，教育局與建築師花很多心思討論園區建築設計，歡迎想生小孩又擔心沒學校的年輕人來楊梅。

教育局指出，為滿足家長托育需求，113學年度增設3所非營利幼兒園，及新（重）建2所公立幼兒園，114至115學年度規劃再增10所非營利幼兒園。桃園市府也推動幼兒教育相關政策，如新增公私立教保服務機構5歲幼兒教育助學金，針對滿5歲且就讀公私立教保服務機構的幼兒，補助每人每學期4500元，1學年達9000元。

桃園市公立及非營利幼兒園招生日期為每年3至4月份間辦理，相關訊息屆時將公告於桃園市公立及非營利幼兒園招生網。

市長張善政至楊梅幼兒園視察新建園舍，與孩子們合影。（記者黃政嘉攝）

園區梯田般的建築量體，象徵楊梅早年農村聚落的型態。（記者黃政嘉攝）

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