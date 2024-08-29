為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園楊梅幼兒園9610萬重建揭碑 擴充至8班178人

    桃園楊梅幼兒園重建擴充八班，明天開學。（記者黃政嘉攝）

    桃園楊梅幼兒園重建擴充八班，明天開學。（記者黃政嘉攝）

    2024/08/29 22:23

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立楊梅幼兒園經一年半重建後，今天揭牌、明天開學，班數規模從原來的2班半擴充成8班，招收3班、48名的2歲幼生，和5班、130名的3到5歲幼生，總計8班、178人。

    楊梅幼兒園為地上3層建物，總樓地板面積約1788平方公尺，建築以埤塘造型屋頂綿延南側水池，水美窯紅磚搭建的樓梯外牆，梯田般的建築量體，象徵楊梅早年農村聚落的型態，工程總經費9610萬元，教育部補助4425萬元，市府自籌5185萬元。

    市長張善政今至楊梅幼兒園視察新建園舍並揭牌，引用冬至吃湯圓長一歲的習俗，與孩子們一同搓湯圓，象徵幼兒園啟用圓滿順利。

    張善政表示，因應楊梅人口成長需求，楊梅幼兒園重建擴充成8班，楊梅是非常好的地方，不像都會區這麼擠，適宜居住，教育局與建築師花很多心思討論園區建築設計，歡迎想生小孩又擔心沒學校的年輕人來楊梅。

    教育局指出，為滿足家長托育需求，113學年度增設3所非營利幼兒園，及新（重）建2所公立幼兒園，114至115學年度規劃再增10所非營利幼兒園。桃園市府也推動幼兒教育相關政策，如新增公私立教保服務機構5歲幼兒教育助學金，針對滿5歲且就讀公私立教保服務機構的幼兒，補助每人每學期4500元，1學年達9000元。

    桃園市公立及非營利幼兒園招生日期為每年3至4月份間辦理，相關訊息屆時將公告於桃園市公立及非營利幼兒園招生網

    市長張善政至楊梅幼兒園視察新建園舍，與孩子們合影。（記者黃政嘉攝）

    市長張善政至楊梅幼兒園視察新建園舍，與孩子們合影。（記者黃政嘉攝）

    園區梯田般的建築量體，象徵楊梅早年農村聚落的型態。（記者黃政嘉攝）

    園區梯田般的建築量體，象徵楊梅早年農村聚落的型態。（記者黃政嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播