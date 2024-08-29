環團批碳費3子法淪「紅蘿蔔大放送」 盼費率500元起徵亡羊補牢

環境部今日公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」三項子法，完成碳費制度配套。（記者陳嘉怡攝）

2024/08/29 21:24

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部今（29）日公告碳費3子法，不過環團質疑，目前的碳費子法設計恐成為「紅蘿蔔」大放送，恐無法讓碳費發揮有效的價格訊號，督促企業積極減碳，並呼籲碳費一般費率應從500元起徵，並逐年提升，才能「亡羊補牢」填補碳費制度的不足。

環境部今日公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」3項子法，完成碳費制度配套。

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環境權保障基金會研究員林彥廷表示，雖然環團多次倡議，但目前碳費3項子法還是未刪除2.5萬噸免徵額、高碳洩漏風險係數、能透過碳權抵扣10至15％不等的收費排放量等「紅蘿蔔」規定；且這次的公告版本，還將先期專案減量額度延長至起徵前3年均可使用，並放寬石化業、造紙業、紡織業的目標年燃料排放標竿值。

林彥廷認為，這些制度設計都將對碳費的實際價格產生重大影響，無法讓碳費發揮有效的價格訊號，無法讓企業真正意識到排碳有價、積極減碳，不利達成國發會的2030年減碳24%加減1％的目標，以及彭啓明上週於環境部成立一週年記者會上宣示的2032年減碳4成；而溫室氣體管理基金少了大筆碳費收入挹注，對於推動淨零轉型也會難以施力。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，若要填補碳費制度的破洞，必須拉高碳費費率，一般費率應從500元起徵，並逐年提升與國際接軌，優惠費率則需對齊已開發國家的碳定價水準，不應低於300元。他也呼籲，產業不該心存僥倖，若碳費費率過低，甚至失去作為經濟工具的減碳效果，產業很有可能需向他國繳納碳關稅，有損國內產業競爭力。

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