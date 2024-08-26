日月潭魚虎行蹤成謎 魚球電撈數創新低

王姓釣友釣到的魚虎重達12台斤。（日月潭除三害特攻隊提供）

2024/08/26 17:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕日月潭入侵魚種魚虎，因危害潭中本土魚蝦生態，南投縣府和民間團體齊力除害幾年後，今年魚虎繁殖期遲未見魚虎球，縣府上週首次僅電撈到84尾小魚虎，創近幾年新低；而成魚一樣行蹤成謎，有釣友前日釣到85公分長、重達12斤的魚虎，已被認為是魚虎大尾獎的得主。

日月潭的外來魚種類日益增加，去年又被發現有人放生「皇冠三間」，因外來入侵種會危害潭中生態，尤其是兇猛的魚虎、數量眾多的紅魔鬼、珍珠石斑，熱心的釣友莊天賜、黃小四等人組成除三害特攻隊，廣邀釣友一起來除三害，而魚虎成魚經釣友們努力以不同釣法除害，今年也明顯數量變少。

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釣魚達人黃小四與團隊去年曾2天釣26尾魚虎，總重達380多台斤，但今年同期則僅釣到1尾重達15台斤、身長82公分的魚虎，堪稱上半年的最大尾。而下半年至今，釣友釣到魚虎數量很少，有時守候一夜也無所獲，24日有王姓釣友釣到身長85公分、重12台斤的「胖虎」，「日月潭除三害特攻隊」臉書社團版主莊天賜說，王姓釣友釣到魚虎應可獲特攻隊頒發下半年最大尾獎。

政府和民間團體合力「除虎」數年，不只今年的魚虎行蹤難尋，連魚虎球都不見蹤影，直到本月16日縣府才獲通報發現一球魚虎球，縣府也在21日展開電撈魚虎球作業，結果僅電撈到84尾小魚虎，與去年總數3.5萬尾，一天的收穫量達2、3000尾根本無法相比。

縣府農業處說，本週還會再進行第二次電撈作業，看看能否再有收穫。至於為何今年魚虎球和成魚難覓的原因，是否與電撈及釣友們釣走成魚有關，還有待觀察。

日月潭兇猛入侵種魚虎今年行蹤成謎，有王姓釣友24日釣到85公分、重12斤的胖魚虎，堪稱是今年大尾中的前幾名。（日月潭除三害特攻隊提供）

南投縣府今年首次電撈魚虎球，僅撈到84尾小魚虎。（南投縣府提供）

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