九如農會鳳梨葉取纖場產能有限 陳駿季：可結合企業擴充設備

農業部長陳駿季（右）檢視九如農會鳳梨葉取纖場的取纖品質。 （記者李立法攝）

2024/08/26 17:03

〔記者李立法／屏東報導〕九如鄉農會設置的區域型鳳梨葉自動化取纖循環場，為農業剩餘資材再利用樹立重要示範指標，但因產能有限，難以滿足市場對植物纖維的龐大需求，農會請求政府協助擴充設備，農業部長陳駿季建議農會引進民間企業資源擴大產能。

屏東縣為全國最大鳳梨產區，種植面積近3500公頃，農業部農糧署為推廣農糧剩餘資源循環利用，補助九如鄉農會680多萬元設置全國首座區域型鳳梨葉自動化取纖循環場，盼落實鳳梨全株再利用，該自動取纖機每小時可處理150公斤鳳梨葉，目標處理量為1年800公噸，可產出8公噸鳳梨纖維，經啟用投產1個多月後，農業部長陳駿季今天到場了解取纖場運作情形。

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九如鄉農會總幹事龔泰文指出，鳳梨纖維的運用層面廣泛，可製成衣、帽、鞋及提袋等產品，目前市場上1公斤的鳳梨纖維可賣到2000元，1公斤的鳳梨葉收購價可達20元，對鳳梨農是一筆不錯的額外收入，但農會的取纖場目前只有1部機械，1天只能生產20多公斤的鳳梨纖維，難以滿足市場對植物纖維的龐大需求，希望政府能協助農會擴充取纖設備，增加產能。

陳駿季建議農會將鳳梨纖維的市場資訊與民間業者分享，結合企業擴充設備及產能，只要能把品質作好，就能在市場站穩腳步，農業部願意提供資源協助農會及業者。

農業部長陳駿季（左二）到九如農會鳳梨葉取纖場了解運作情形。（記者李立法攝）

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