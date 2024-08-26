越南嫁來台才學中文 新住民從國小補校念到研究所獲「雄新獎」

高雄市教育局長吳立森（左起）頒發第1屆「雄新獎」給獲獎的黃玉芳、娜緹雅、武綺綿3名新住民語文優良支援教師。（圖由高雄市教育局提供）

2024/08/26 16:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今年舉辦第1屆「雄新獎」表揚新住民語文教學支援的優良人員，獲獎的3位新住民語文教師分別為來自越南的武綺綿、黃玉芳，以來自泰國的娜緹雅，其中，武綺綿初嫁來台完全不識中文，但她從國小補校一路唸到研究所，如今不僅可教授越南語，也朝向通過閩南語檢定邁進。

從越南嫁台灣之初，武綺綿因語言不通吃盡苦頭，她為了學習中文，在先生與家人的支持下，從國小、國中補校一路念到空中大學、高師大研究所畢業，現正在修習教育學程。武綺綿也於107年參加東南亞語教支人員培訓，108課綱一實施，就到學校教授越南語，她說教授自己的母語，是希望孩子將來能因為多會一種語言有更多的選擇，未來希望能通過教檢、教甄，成為一位正式的國小老師，其至通過閩南語檢定，有機會用閩南語教台灣人學越南語。

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同樣來自越南的黃玉芳來台後曾擔任越語翻譯，協助新住民、移工適應台灣的環境與生活，因全家都是老師，讓她也決定投入教育工成為越南語教學支援老師。為推廣多元文化與教育，黃玉芳自製生動影片在YouTube設置教學頻道，設計學習環境、角色扮演、遊戲教學、故事圖案等方式來增加學生對越南語的喜愛與印象，目前擁有近百部影片、逾千人訂閱，成為新住民教學支援教師的網紅「新」勢力。

娜緹雅則是高雄為數不多的泰語教師，她畢業於泰國國立農業大學，曾留學南非，去年剛取得高師大東南亞學碩士學位，目前正在中山大學中國與亞太區域研究所進修博士課程，並在國立教育廣播電台擔任「幸福南台灣」的主持人，分享台、泰文化的趣事。

娜緹雅於109年加入高雄巿的新住民語文教學團隊，將泰國母語與國家文化分享給台灣的學生。為了讓課程「泰」有趣，她的課程會搭配泰國特色文物與教具，上課時引導學生學習問候禮儀、體驗美食、唱跳民俗舞蹈、穿著泰國傳統服飾等，以活潑的教學方式讓孩子體驗跨國文化，她希望在多元文化時代，泰語能力也能成為學生的「新」工具。

高雄市教育局長吳立森表示，12年國教課程綱要將新住民語文納入語文領域的學習範疇，高雄市語文課程在國中小已廣泛開設，包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓與馬來西亞等7國語文，至113學年度的實體開班數達到1000班，含遠距直播教學計畫班共達到1050班，共有77位優秀教學支援教師投入教學現場，超過2000名學生選習新住民語，期望能傳承新住民子女原生國語文學習，也幫助更多學子認識與探索不同國家的語言和多元文化薰陶。

高雄市今年舉辦第1屆「雄新獎」表揚新住民語文教學支援的優良人員。（圖由高雄市教育局提供）

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