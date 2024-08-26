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    新北前7月行人事故1557傷9死 路口不停讓行人取締1.5萬件

    汽車路口停讓行人示意圖。（記者董冠怡攝）

    汽車路口停讓行人示意圖。（記者董冠怡攝）

    2024/08/26 16:31

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市113年1至7月行人事故1621件，其中1557人受傷、9人死亡，市府警察局交通警察大隊統計，共取締1萬5169件路口不停讓行人、1萬4359件道路障礙、1萬1473件行人違規，以及2002件非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開。其中，取締道路障礙項目中，有1萬955件跟「未經許可在道路擺設攤位」有關。

    交大表示，進一步分析行人違規樣態，發現以不依標誌標線號誌指示或警察指揮、不依規定擅自穿越車道兩項最多，並指目前行人為主要肇事原因的重大交通事故，多偏重於高齡者，常見貪圖一時之便，不走行人穿越道，改跨雙黃線或安全島，致使汽機車煞車不及造成事故。

    交大指出，道路障礙泛指「道路交通管理處罰條例」第82條第1項羅列的11種情形，像是在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通的物品；利用道路放置拖車、貨櫃或動力機械等，但這一波取締最多的是未經許可在道路擺設攤位（例如市場附近），高達1萬955件、佔比超過7成6。

    交大提到，將持續加強指涉項目執法，透過值勤、家戶訪查、社區治安座談會、守望相助會議，並至機關、團體、學校及親子活動等場合宣導交通安全，以及透過交通工程改善，降低行人事故發生機率，若有在路口逗留、穿越道路時奔跑、追逐、嬉戲等違規，將進行告發。

    交大補充，今年前7個月行人事故共1621件，造成1557人受傷、9人死亡，相較去年同期減少20件、受傷減少21人。

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