光電場大舉進駐 嘉縣大埔鄉親赴議會陳情

嘉義縣大埔鄉反對與光電場為鄰的鄉親由茄苳村長張連進（前左二）代表遞交陳情書給縣長翁章梁（前右三）。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/26 16:19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕太陽能光電場大舉進軍嘉義縣大埔鄉，甚至緊鄰民宅與學校，引發居民恐慌，大埔鄉代會副主席劉建聰、茄苳村長張連進今天和30多位村民到議會旁聽臨時會，並遞交陳情書給縣長翁章梁，縣長翁章梁答稱將要求業者先和居民溝通取得共識。

翁章梁指出，光電業者合法提出申請，縣府依法審查，大埔鄉目前設置4座光電場、同意備查6件、申請案駁回6件、遞件檢還12件、撤銷申請2件、備案失效3件、自行放棄3件，光電場不應影響景觀及村民生活，業者需與地方善盡溝通責任，獲得共識才會核准申請。

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議員何子凡表示，光電地癌已經是大埔悲歌，因為號稱嘉義最美後花園、好山好水的大埔，根據嘉義縣政府資料已同意備案16座光電場，總面積2萬5098平方公尺，約為60座籃球場大，未來全部完工將是整片光電海，侵害村民居住環境，希望縣府落實總量管制，提高審查門檻。

張連進強調，有些村民將土地租借給業者申設光電場，業者只和地主溝通，多數村民全都不知情，現在多個光電場就設在村內，太陽能板緊鄰民宅屋簷，反射光刺眼、又破壞生態，對村民生活造成很大影響，希望縣府停止核准光電業者的申請，還給村民正常的居住空間。

劉建聰表示，有些光電場緊鄰民宅，嚴重影響到居民權益，請縣長幫受害大埔鄉親支持公道。

民眾也說，有座光電場四周都是民宅，但業者不僅尚未與地方居民溝通，還不斷趕工加速施工作業，甚至有不當施工情形，受影響居民反映被不禮貌對待，已造成社區居民嚴重不信任與恐慌。

翁章梁在接受陳情書後強調，縣府訂有太陽光電設置推動指引，要求業者設場要和居民進行溝通取得共識，做為審查核可與否的依據。

嘉義縣長翁章梁（前左）強調光電業者應和居民溝通取得共識。（記者蔡宗勳攝）

議員何子凡為反對與光電場為鄰的大埔鄉親發聲。（記者蔡宗勳攝）

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