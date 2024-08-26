克服凱米及暴雨干擾 台江國家公園助5千母蟹平安降海釋幼

台江處護蟹志工與保七第七大隊執行交管護蟹。 （圖由台江處提供）

2024/08/26 14:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園於每年兇狠圓軸蟹的繁殖季進行護蟹行動交通管制，第二波護蟹行動已於上週完成，雖然今年受到凱米颱風及暴雨影響，但累計至今已記錄到5000多隻陸蟹，透過交管協助牠們平安越過堤岸馬路抵達海岸邊「降海釋幼」，順利繁衍下一代。

台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林擁有台灣最大的兇狠圓軸蟹族群，每年6至11月為這些陸蟹「降海釋幼」的繁殖季，卻面臨來往車輛路殺的威脅。台江國家公園於每年的繁殖季，配合兇狠圓軸蟹釋幼高峰期，安排於滿月期間進行交管，期間禁止任何機動車輛進入管制區，以避免發生路殺意外。

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根據台江國家公園管理處統計，8/19-23第二波護蟹行動，共記錄到兇狠圓軸蟹活體1171隻，其中抱卵雌蟹有1030隻。累計自6/22開始調查，至今活體總數5461隻，其中抱卵雌蟹有5019隻。

台江處保育科長王建智表示，受到上個月凱米颱風影響，正值兇狠圓軸蟹釋幼高峰期，護蟹行動調查時間至少4天沒記錄，從數據來看，的確受到影響，且近期強降雨頻仍，多少還是有影響。

台江處護蟹交管迄今已進行了兩梯次，第三梯次為9月19-21日，時間為晚間18時30分至21時30分。交管期間外，志工仍會持續進行調查及巡護。

兇狠圓軸蟹抱卵雌蟹遷徙爬上堤防，前往海邊降海釋幼。（圖由台江處提供）

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