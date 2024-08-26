串聯新舊都心「芒果大道」 縣府：力拚明年春節前通車

雲92-1線「芒果大道」總長近1.6公里，可從虎尾市區直達鄰近高鐵的建成路。（記者李文德攝）

2024/08/26 14:14

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府為連結虎尾鎮市區及高鐵特定區，向中央爭取經費與自籌約4.3億元興建長約1.6公里的芒果大道，2022年動工至今民眾好奇何時完工。縣府表示，目前工程進度已逾6成，力拚「明年春節前」通車，啟用後將可省去10分鐘民眾從市區到高鐵站時間，也能紓解近4成車流。

虎尾鎮因發展快速，加上高鐵特定區開發，已經形成「雙都心趨勢」，為聯結鎮內新舊都心交通路網，縣府規劃雲92-1線「芒果大道」，從建成路一路經過空軍營區、穿越文科路、光復路，總長近1.6公里，由中央補助3.52億，地方自籌0.8億元經費興建。

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民眾興奮地說，以往從市區前往高鐵站，到文科路時不是要轉進去興中里興中路，不然就是要從廉使里進入等等，種種道路都像是「Z字型」行駛相當不便，所以地方都認為這條芒果大道打通後，將會省去不少時間。不過從2022年11月動土至今未有下文，盼盡早通車。

汪令堯表示，芒果大道工程分為既有道路拓寬及新闢路段，路面寬30公尺左右，中間規劃約12公尺人行與自行車道，兩旁道路皆有1快車1慢車道。目前工程進度63.06％，僅剩側溝施作、道路鋪面及人行道設置等工程，屆時可省去民眾從市區前往高鐵約10分鐘車程，預估也可紓解近4成車流。

今雲林縣長張麗善等人前往進行工程觀摩會，張麗善表示，力拼春節前通車，讓民眾有一條安全又方便的道路。

雲92-1線「芒果大道」總長近1.6公里，可從虎尾市區直達鄰近高鐵的建成路。圖為建成路。（記者李文德攝）

今縣府舉辦芒果大道工程觀摩會，縣府表示將力拚春節前通車。（記者李文德攝）

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