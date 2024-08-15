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    大學分科測驗放榜 武陵高中42人錄取醫學系

    武陵高中陳詣安（左1起）、蕭竣祐、林威橙、李恆穎、鄧彥華（左6起）、陳芯郁、陳冠升、劉閔晴，改拚分科測驗如願錄取心目中理想校系，校長林煥周（左5）恭喜學生的好表現。（記者鄭淑婷攝）

    武陵高中陳詣安（左1起）、蕭竣祐、林威橙、李恆穎、鄧彥華（左6起）、陳芯郁、陳冠升、劉閔晴，改拚分科測驗如願錄取心目中理想校系，校長林煥周（左5）恭喜學生的好表現。（記者鄭淑婷攝）

    2024/08/15 16:39

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕大學分科測驗今（15日）放榜，桃園市立武陵高中表現亮眼，錄取各大學醫學系及台大、清大、陽明交大、成大、政大共377人。

    就讀科學班、錄取台北醫學大學醫學系的鄧彥華說，「比起看著電腦，更喜歡接觸人群，幫別人解決問題」，經過高1、高2探索期後，決定將醫學系列為第一志願，個人申請台大醫學系通過第1階段但未過2階，當時距離分科測驗僅剩40天，他把自己關在房間讀書，屏蔽手機、電腦等干擾，如願錄取醫學系，期間同儕的相互鼓勵，是他拚戰的最大力量。

    同為數理資優班的陳詣安、蕭竣祐、林威橙、李恆穎，學測成績出爐或個人申請放榜後毅然改拚分科測驗，都如願成為「台大人」，錄取台大材料系的陳詣安說，因為學測成績未達理想決定改拚分科測驗，畢典後每天窩在圖書館13小時，一樣屏蔽電腦、手機，但打籃球等運動一定要，讓自己適度釋放壓力；蕭竣祐說，學測英文沒有考好，義無反顧走分科測驗，狂刷約60份模擬試題，原本預估交大電機，沒想到志願往前提，錄取台大資工系。

    錄取台大物理系的林威橙說，高1、高2熱衷踢足球，對課業過於放手，高3驚覺該認真念書了，分科測驗前他狂刷模擬試題，讓自己的心慢慢靜下，但需要打底的英文，還是很難在短時間拉起來，建議學弟妹像是英文、國文等科目，早早就要打好底子；李恆穎錄取心中第1志願台大資工系，他說，高2時參加校內資訊讀書會，開啟他對程式的興趣，尤其可以把複雜的事化為簡單，是一件很理想的事情。

    曾是熱舞社長的陳芯郁錄取台大政治系，她說，擔任社長需要做決策，尤其決策背後的運作技巧，讓她選擇就讀政治系，個人申請時未如願上榜，改考分科測驗終於如願。

    錄取台大地理系的陳冠升說，選擇地理系的契機是自己身為「鐵道迷」，希望大學能結合興趣，他曾為了追即將停駛的南迴線復興號，搭車繞了台灣一大圈。

    就讀語資班的劉閔晴，因為喜歡與人溝通的工作、喜歡追星，早早就立志念傳播科系，個人申請入學選擇政大大傳、政大教育、師大教育系，最後通過政大、師大教育系第1階段，因為還是想去最喜歡的傳播科系，毅然放棄第2階段面試改拚分科測驗，如願考上政大大傳系。

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