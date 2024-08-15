慶「台南400」北門三寮灣東隆宮現燈籠海 打卡拿小物

台南北門區三寮灣東隆宮廟埕、三慈社區以300盞燈籠打造光環境營造台南400喜慶氛圍。（記者楊金城攝）

2024/08/15 16:02

〔記者楊金城／台南報導〕慶祝台南400，北門區公所和三寮灣東隆宮推出宗教巡禮行銷活動，在東隆宮廟埕、三慈社區以300盞燈籠打造光環境營造喜慶氛圍，遊客在東隆宮打卡就送文創小物、廟口蚵嗲折扣5元，活動到11月30日。

三寮灣東隆宮主祀李府、溫府千歲，廟史滿360年，獲選台南宮廟博物館，北門公所和東隆宮推出「光環境」宗教巡禮祝賀台南400，北門區長張政郎、東隆宮副董事長陳松山等人今天（15日）為行銷活動宣傳。

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張政郎說，在東隆宮周邊營造耀登「籠」門、燈籠海、台南400祥龍獻瑞點亮社區意象、神光普照等光環境的燈籠造景，展現台南400又兼具宗教特色及北門在地情感，盼帶動觀光，吸引外地遊客樂遊北門，走讀台南400年的風情和故事。

而高掛在三寮灣東隆宮廟埕的每一顆燈籠都是大北門區國中及國小學生的彩繪創作，融入台南400、龍年主題及在地宗教文化特色，以燈籠展現光環境更添創意，襯托出台南北門的活力。

東隆宮前設有打卡站，遊客只要打卡就獲贈台南400「龍來台南」龍形文創小物鑰匙圈，廟口美食蚵嗲原價1個40元，折扣5元優惠，活動到11月底。

台南北門東隆宮前設有打卡站，遊客只要打卡就獲贈台南400「龍來台南」龍形文創小物鑰匙圈。（記者楊金城攝）

龍形文創小物鑰匙圈。（記者楊金城攝）

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