鼓勵「生產力」 賴清德：1個不算少、2個恰恰好、3個多麼好

總統賴清德今偕副總統蕭美琴一年一度的總統府暨國安會員工家庭日活動，與員工及眷屬互動合影，現場共有47名3歲以下幼童，場面熱鬧溫馨。（圖由總統府提供）

2024/08/15 15:42

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今偕副總統蕭美琴一年一度的總統府暨國安會員工家庭日活動，與員工及眷屬互動合影，現場共有47名3歲以下幼童，場面熱鬧溫馨。賴清德表示，他在蔡前總統「0到6歲國家一起養」的基礎下加碼，希望大家以具體行動回應，多生幾個，1個不算少、2個恰恰好、3個多麼好。

賴清德表示，這是他和蕭美琴就任後首次主持總統府家庭日活動，感謝同仁們戰戰兢兢、全力以赴，工作擺第一也難免對家庭有些疏忽，也感謝家屬願意全力支持。很高興大家共聚一堂，驚喜的是，現場3歲以下小朋友有47位，表示總統府的工作雖然繁重，但沒有影響「生產力」，相信社會對總統府未來推動的各項工作也一定會更有信心。

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賴清德指出，前總統蔡英文是我國史上對社會投資做最多的一任總統，任內推動「0到6歲國家一起養」是前所未有，減輕年輕夫婦負擔，自己帶0到6歲小朋友，政府每月給予育兒津貼，第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎7000元；在0到2歲的托育補助部分，過去公共化托育第一胎每個月是5500元，第二胎6500元，第三胎7500元。

賴清德說明，他上任後推動「0到6歲國家一起養2.0」，加碼到第一胎7000元、第二胎8000元、第三胎9000元；如果是保母帶，也從過去的第一胎8500元、第二胎9500元、第三胎10500元，提高到第一胎1萬3000元、第二胎1萬4000元、第三胎1萬5000元。此外，2到6歲就讀公立幼兒園，家長1個月只要負擔1000元、非營利幼兒園1個月只負擔2000元、準公共化幼兒園1個月只負擔3000元，剩下都是政府出。

賴清德強調，他在蔡前總統「0到6歲國家一起養」的基礎下加碼，希望大家肯定政府，也要以具體行動回應，多生幾個，1個不算少、2個恰恰好、3個多麼好，祝大家身體健康、家庭美滿幸福。

總統賴清德今偕副總統蕭美琴一年一度的總統府暨國安會員工家庭日活動，與員工及眷屬互動合影，現場共有47名3歲以下幼童，場面熱鬧溫馨。（圖由總統府提供）

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