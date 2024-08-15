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    先就業再升學 青年就業領航計畫每月額外領1萬津貼

    「青年就業領航計畫」鼓勵高中職應屆畢業生先就業再升學，確認未來職涯目標，張峯銓透過計畫，1年來存到積蓄也獲得工作經歷。（記者劉婉君攝）

    「青年就業領航計畫」鼓勵高中職應屆畢業生先就業再升學，確認未來職涯目標，張峯銓透過計畫，1年來存到積蓄也獲得工作經歷。（記者劉婉君攝）

    2024/08/15 15:53

    〔記者劉婉君／台南報導〕鼓勵高中職應屆畢業生（或具同等學力）先就業再升學，確認未來職涯目標，勞動部與教育部攜手推動「青年就業領航計畫」，20歲、曾文農工汽車科畢業的張峯銓即在該計畫的協助下，進入健身事業公司上班，1年來不僅存到積蓄，也獲得工作經歷，變得更有自信。

    永康就業中心主任李奇玫表示，青年就業領航計畫由合作廠商提供工作，再由雇主指派專人指導青年於工作場所內實務訓練，參加計畫且成功就業的青年，除工作薪資外，每個月還可以額外領到1萬元就業津貼，最長3年可領到36萬元的補助，作為青年未來就學、就業或創業用，計畫結束後，還可利用特殊選才管道，將工作所累積的職場經驗，列為申請大學系所的加分項目。

    而提供工作崗位訓練職缺的廠商，每訓練1名青年，每月可獲得補助訓練指導費5000元，最多2年。

    張峯銓參加青年就業領航計畫初期，原是在傳統製造業工作，但因工作環境溫度高、有粉層鐵屑等，加重他的皮膚不適問題，經勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心就服員蔡玟婷，多次到職場關心他的就業情形及討論未來職涯的規劃，張峯銓於1年前轉換到「世界健身」工作迄今。

    張峯銓表示，自己的個性內向，不善與人互動，剛轉職時一度無法適應，但因這份工作是自己有興趣的，所以先給自己3個月的適應期，開始積極投入運動、飲食控制等，除了體格變健壯，與客戶的互動也更好，找到努力的目標。

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