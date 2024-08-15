「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽 韓順雄奪特等

今年苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑，由農業部茶及作物改良場副場長邱垂豐（右）率隊評審。（圖由苗栗市農會提供）

2024/08/15 15:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，全縣計有193點參賽，成績今（15）日揭曉，由甫獲全國優質東方美人茶評鑑「頭等一」的銅鑼茶農韓順雄獲得特等，評審認為「貓裏紅」優質紅茶經多年評鑑，茶農所製紅茶充分展現花香及果香，媲美東方美人茶，今年特等獎建議售價1斤5萬元。

苗栗市南勢、八甲地區，早年盛行種茶，因產業變遷而萎縮，市農會振興地方茶產業，於11年前爭取農業部農村發展及水土保持署台中分署、茶業改良場協助，並獲苗栗縣政府、苗栗市公所支持，從產銷班重整、茶園管理、茶菁契收通路協調、茶園新植與更新輔導，創立「貓裏紅」品牌，並於8年前起由苗栗市農會承辦「貓裏紅」優質紅茶評鑑。

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今年評鑑於14、15日在苗栗市農會推廣部2樓農友活動中心辦理，計有全縣193點參賽；經農業部茶及作物改良場副場長邱垂豐率隊評審，由韓順雄獲得特等；苗栗市青農邱俊魁包辦頭等一、頭等二；頭等則有韓順雄、邱俊魁及南庄青農謝念霆；另取金質獎6名、銀質獎7名、銅質獎9名，預計9月11日於縣府大廳頒獎。

「貓裏紅」優質紅茶擁有類似東方美人茶的香氣、口感更濃厚，隨著評鑑精進口感，品質與名氣逐年提升，愈來愈受歡迎。市農會表示，尤其中秋佳節將屆，「貓裏紅」優質紅茶不論是自用或送禮，都提供愛好紅茶的消費者更多元且實惠價格的選擇。

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