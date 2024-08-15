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    南市府公布六甲大火捐款帳戶 黃偉哲：善款交付信託

    南市六甲區日前凌晨大火，造成1家6口有5人不幸喪生，市長黃偉哲事後發赴現場了解壯況。（圖由南市府提供攝）

    南市六甲區日前凌晨大火，造成1家6口有5人不幸喪生，市長黃偉哲事後發赴現場了解壯況。（圖由南市府提供攝）

    2024/08/15 15:41

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市六甲區13日凌晨大火，造成1家5人喪生，僅13歲長女因隨舞團出國表演，逃過死劫。因各界善心表達捐款意願，但考量長女尚未成年，為兼顧兒少最佳利益及個資保密原則，台南市社會局開設專戶代收捐款，後續善款將由社會局與銀行簽訂信託管理，確保其未來生活照顧與就學無虞，善款能合理運用。

    台南市長黃偉哲表示，感謝社會各界的關心及發起的善心捐款，事發後已指示市府相關單位全力協助家屬處理後續，喪葬、家庭救助部分，由公所協助處理，長女生活照顧則由社會局輔導及協助，也會依其意願協助處理未來生活及監護權等相關安排。

    社會局長盧禹璁表示，六甲大火致該家庭突遭變故，事發當日立即指派社會福利服務中心社工全程陪伴，提供家屬情緒支持及社褔資源協助，對於長女的照顧未來持續由社福中心社工、教育局學生輔導諮商中心及校方共同合作照顧，目前也已備妥心理諮商資源，視家屬需求可立即提供協助。

    南市社會局開設的捐款專戶將專款專用，指定用於「0813六甲區火災遺屬」使用，並協助成立信託基金，由社會局與長女的監護人各推派1人共同討論訂定撥付細節。專戶名稱：台南市政府社會局代收款專戶；帳號：009-045-094-215；銀行別：臺灣銀行臺南分行（0040093）；捐款請備註指定用途：0813六甲區火災遺屬。

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