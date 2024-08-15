藤枝聯外道路便道裂隙位移達警戒值 藤枝遊樂區休園至8/31

藤枝聯外道路18k柔合橋上邊坡高繞便道，路面裂隙位移達警戒值禁止通行。（圖由林保署屏東分署提供）

2024/08/15 15:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕藤枝聯外道路18k柔合橋上邊坡高繞便道，路面裂隙位移達警戒值禁止通行，藤枝森林遊樂區將延長休園至8月31日。

林業保育署屏東分署指出，藤枝聯外道路18k柔和橋在凱米颱風災害輕微，但近日發現該路段上邊坡由公所施設的高繞臨時便道出現裂縫。

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考量該區為崩塌潛勢區域，影響範圍較大，且裂縫位移已達警戒值，加上天氣預報近日起有豪大雷雨，爲維護民眾安全，該臨時便道已緊急封閉禁止通行。

藤枝聯外道路18K實施交管，林保署屏東分署明天將派員現勘崩塌情形，並研議後續處理維護措施，藤枝森林遊樂區將休園至8月31日，預定9月1日復園，並將視現場施工情形滾動調整交管期間及開園訊息。

另藤枝聯外道路10K路段上邊坡，8月8日下午5點崩落土方1200立方公尺，壓損原有防落石柵，雖經屏東分署連日清理路面已暢通，但上邊坡50公尺上方仍有不穩定土石，隨時有掉落之虞，為維護用路人行車安全，屏東分署即日起，每天上午8點至下午5點持續維持彈性交管，由廠商人員協助監看坡面落石情形，並配合警方現場協助交管。

下午5點之後時段原則禁止進出，民眾如有緊急通行需求，可聯絡寶山里陳里長協處。

林保署屏東分署提醒民眾，汛期期間山區天候不穩定，籲請山友暫緩前往山區，並隨時關注中央氣象署氣象資訊，相關開休園資訊將持續更新於台灣山林悠遊網及林業保育署屏東分署官網。

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