深化技職教育、解決缺工 北市推「3+2+2」直升科大

因少子女化趨勢，技職教育也備受挑戰，教育部長鄭英耀日前拋出「3+2新五專模式」，國中畢業生讀高職3年加上科技大學2年。台北市教育局在此基礎下推出「3+2+2」專班模式，在科大念完2年取得副學士後，可選擇進入業界，或是再接續將後2年大學課程修習完畢，進可攻退可守，預計最快114學年度實施。（資料照）

2024/08/15 15:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕少子女化趨勢下，技職教育也面臨弱化危機，教育部長鄭英耀日前拋出「3+2新五專模式」，國中畢業生讀高職3年加上科技大學2年。台北市教育局在此基礎下推出「3+2+2」專班模式，在科大念完2年取得副學士後，可選擇進入業界，或是再接續將後2年大學課程修習完畢，進可攻退可守，預計最快114學年度實施。

教育局長湯志民表示，台北市111學年度至112學年度的中畢業生，選擇就讀職業類科學生的比例從35.89%降低至31.03%，為培養技職體系人才，教育局將鏈結科技大學與技術型高中合作發展「3+2+2」就學模式，讓學生在技術型高中就讀3年期間，不用擔心升學考試，放心鑽研技術學習、專題製作，在校表現優異即可直升科大取得副學士、學士學位。

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教育局技職教育科科長陳秉熙說，因應新興科技產業人才缺口催生出此模式，同時兼顧學生修課彈性，首批預計於台北市7所公立高職施行，目前與台科大、龍華科大等校都有洽談相關合作事宜。

此外，今年下半年將辦理「新興產業人才進路說明會」，分12行政區進行宣導，將國中家長與教師重點納入宣導對象，並藉由人力銀行說明新興產業現況與人力需求，讓家長能更放家將孩子送進技職體系；後續將彙總12行政區講座內容，製作「職涯攻略手冊」；此外，教育局亦與企業、科技大學合作辦理「產業新手村見學團」活動，安排國中親師生至產業基地及科技大學參訪，讓職業試探更貼近真實生活情境，增加家長對學生選擇技術型高中學習的信心及支持度。

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