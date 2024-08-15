大學分發入學今放榜 竹縣六家高成績大躍進

新竹縣立六家高中畢業生徐以雋錄取國立臺灣大學森林環境暨資源學系。（校方提供）

2024/08/15 14:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕113學年度大學考試分發今天公告放榜，新竹縣立六家高中校長江月媚說，該校考試分發總人數74人，錄取牙醫系和國立校系共37人，佔錄取總人數50%！而高中不應屆畢業生跟去年升學表現相較，稱得上是成績大躍進。

江月媚說，這次錄取的牙醫系和國立校系有：中國醫藥大學牙醫系1人、臺大1人、陽明交大1人、成大2人、國立「四中」10人、北大3人、師範大學3人，都是國內優質大學。

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其中應屆畢業生莊昕宸、徐以雋當初放棄繁星推薦或個人申請入學的好機會，決定在分科測驗奮力一搏，結果分別錄取中國醫藥大學牙醫系、臺灣大學森林環境暨資源學系。

江月媚說，該校這屆高中部應屆畢業生整體錄取牙醫系、國立大學以及國外大學的共有132人，錄取率達50%，等於每2人就有1人錄取國立大學，比去年成長6%。

包含中國醫藥大學牙醫系1人、臺大5人、清大3人、陽明交大2人、成大5人、政大3人、北大7人、中央11人、中興11人、中山5人、中正5人，等於頂大和國立「四中」總共就有58人上榜，也比去年增加了14人。

江月媚說，他們還另有5名同學（包含雙聯學制）透過國外大學申請管道進入美國、日本以及澳洲頂尖大學，首屆雙語國際實驗班錄取國內、外的國立大學比例高達93%。

新竹縣立六家高中畢業生莊昕宸錄取中國醫藥大學牙醫系。（校方提供）

新竹縣立六家高中校長江月媚說，今年該校高中部應屆畢業生整體升學表現比去年大躍進。（校方提供）

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