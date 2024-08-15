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    農試所與災防科技中心簽第2期MOU 將選定指標作物因應氣候挑戰

    農試所和國家災防科技中心簽署第2期合作備忘錄。（圖由農試所提供）

    農試所和國家災防科技中心簽署第2期合作備忘錄。（圖由農試所提供）

    2024/08/15 14:37

    〔記者楊媛婷／台北報導〕極端氣候已是日常，為因應氣候變遷帶來的挑戰，農業部農業試驗所今（15日）和國家災害防救科技中心簽署第二期合作備忘錄，將在既有的合作基礎上，持續深化氣候變遷及農業防災等議題，藉由跨域合作及鏈結雙方資源與技術，強化農業研發效能及整合能力，共創農業韌性及永續生產。

    農試所旱災防科技中心今共同舉辦「氣候變遷下提升農業韌性及永續生產論壇」，以「農業防災應變與氣候變遷災害風險調適」及「農業氣候風險評估與調適的跨部門合作」為主題，分享雙方跨域合作成果效益，農試所表示，氣候變遷是長期性的問題，未來將攜手各產業單位及試驗改良場所共同參與，依照國家氣候變遷調適架構以區域尺度，選定指標作物產業，應用氣候變遷未來情境推估情境，進行風險缺口辨識，擬定調適方案策略。

    農試所表示，未來持續深化雙方跨域合作，開發氣變風險及農業防災模組，提供試驗改良場所強化及開發調適技術，以因應氣候變遷所帶來的衝擊，提升農業韌性確保糧食安全，維護我國農業永續生產。

    農試所強調，氣候變遷與農業永續生產是全民應重視的議題，透過農業科技的投入，應用氣候變遷情資，共同推動農業生產調適策略，為臺灣打造韌性農業邁向永續生產。

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